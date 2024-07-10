Нідерланди надають Україні додаткові 300 млн євро на боєприпаси для F-16

Нідерланди виділяють додатково 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які передадуть Україні.
Головні тези:
- Нідерланди виділяють додатково 300 млн євро на боєприпаси для винищувачів F-16, які передадуть Україні.
- Це рішення має стратегічне значення для зміцнення обороноздатності України в умовах російської агресії.
- Нідерланди також оголосили про надання Україні комплексу Patriot для посилення протиповітряної оборони.
- Ініціатива Нідерландів спрямована на підтримку України та створення більш безпечного регіону.
- Співпраця між Нідерландами та Україною включає також закупівлю української зброї та фінансування криміналістичних досліджень.
Нідерланди надають Україні 300 млн євро
За його словами, це озброєння має вирішальне значення.
Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України
Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп 7 липня у Києві повідомили, що разом із партнерами нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.
Про це члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України, — сказав Дмитро Кулеба.
Він також додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї в українських виробників.
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп розповів, що його країна виділить 2 млн євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл.
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