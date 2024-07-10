Нідерланди надають Україні додаткові 300 млн євро на боєприпаси для F-16
Категорія
Світ
Дата публікації

Нідерланди надають Україні додаткові 300 млн євро на боєприпаси для F-16

F-16
Джерело:  Укрінформ

Нідерланди виділяють додатково 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які передадуть Україні.

Головні тези:

  • Нідерланди виділяють додатково 300 млн євро на боєприпаси для винищувачів F-16, які передадуть Україні.
  • Це рішення має стратегічне значення для зміцнення обороноздатності України в умовах російської агресії.
  • Нідерланди також оголосили про надання Україні комплексу Patriot для посилення протиповітряної оборони.
  • Ініціатива Нідерландів спрямована на підтримку України та створення більш безпечного регіону.
  • Співпраця між Нідерландами та Україною включає також закупівлю української зброї та фінансування криміналістичних досліджень.

Нідерланди надають Україні 300 млн євро

Нідерланди виділяють додатково 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для F-16, які Нідерланди незабаром поставлять Україні. Це на додаток до 150 млн євро, які раніше були зарезервовані для цієї мети. Йдеться про озброєння F-16, яке закуповується безпосередньо у промисловості, — йдеться у повідомленні з посиланням на заяву міністра оборони Рубена Брекельманса під час саміту НАТО у Вашингтоні.

За його словами, це озброєння має вирішальне значення.

F-16 із боєприпасами, що закуповуються нами, можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна не знає кордонів, тому наша підтримка має продовжуватись. Купуючи ці додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо дати Москві сигнал про те, що союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це також в інтересах нашої безпеки.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів

Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України

Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп 7 липня у Києві повідомили, що разом із партнерами нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони. 

Про це члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України, — сказав Дмитро Кулеба.

Він також додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї в українських виробників.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп розповів, що його країна виділить 2 млн євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл.

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