Нідерланди надають Україні додаткові 300 млн євро на боєприпаси для F-16

Нідерланди виділяють додатково 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які передадуть Україні.

Нідерланди надають Україні 300 млн євро

Нідерланди виділяють додатково 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для F-16, які Нідерланди незабаром поставлять Україні. Це на додаток до 150 млн євро, які раніше були зарезервовані для цієї мети. Йдеться про озброєння F-16, яке закуповується безпосередньо у промисловості, — йдеться у повідомленні з посиланням на заяву міністра оборони Рубена Брекельманса під час саміту НАТО у Вашингтоні. Поширити

За його словами, це озброєння має вирішальне значення.

F-16 із боєприпасами, що закуповуються нами, можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна не знає кордонів, тому наша підтримка має продовжуватись. Купуючи ці додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо дати Москві сигнал про те, що союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це також в інтересах нашої безпеки. Рубен Брекельманс Міністр оборони Нідерландів

Нідерланди оголосили про додатковий Patriot для України

Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп 7 липня у Києві повідомили, що разом із партнерами нададуть Україні додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Про це члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України, — сказав Дмитро Кулеба.

Він також додав, що Нідерланди нещодавно ухвалили рішення про закупівлю зброї в українських виробників.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп розповів, що його країна виділить 2 млн євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл.