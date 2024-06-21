Нідерланди і Румунія передадуть Україні додатковий комплекс Patriot

Нідерланди спільно з іще однією країною збираються поставити Україні систему Patriot. Як пише NL Times, про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен.

Україна отримає додатковий комплекс Patriot

За її словами, Нідерланди та ще одна країна змогли зібрати повноцінний ракетний комплекс із різних елементів. Ця робота тривала вже деякий час.

Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, адже дає змогу протистояти багатьом атакам Росії. Міністерка вважає, що це "дуже хороша новина", що Румунія теж оголосила про поставку власної системи Patriot цього тижня.

За словами чиновниці, минулого тижня на засіданні у Брюсселі, присвяченому питанням поставок Patriot Україні, було складено черговий перелік допомоги. Міністерка каже, що "всі шматочки пазла" на столі.

Разом з тим Оллонгрен не захотіла називати другу країну, разом з якою Нідерланди зібрали для України повноцінний ЗРК. На її думку, залучена країна повинна сама про це оголосити.

Також міністерка не сказала, коли цей Patriot потрапить в Україну: щоб не давати росіянам жодної інформації.

Як зауважує NL Times, у минулому Нідерланди вже передавали Україні окремі компоненти для системи Patriot — пускові установки та ракети-перехоплювачі.

Довідково. Зенітно-ракетний комплекс Patriot представляє собою кілька окремих елементів — радар, пункт керування, блок енергозабезпечення, пускові установки з ракетами та допоміжне обладнання. Таким чином до складу комплексу входить кілька окремих машин, що дає змогу досить легко формувати комплекс з окремих елементів та за потреби передавати елементи зі складу одного комплексу до іншого.

Потреба України в ЗРК Patriot

За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно ще 7 систем Patriot, аби закрити ввеликі міста від російських повітряних атак. Нещодавно він повідомив, що наразі ведуться переговори про надання Україні 5 із 7 необхідних систем.

Пентагон призупинив відвантаження нових ракет до систем Patriot в інші країни. Тепер все, що виробляє американська промисловість, в першу чергу йде на потреби ППО України. Така ситуація триватиме щонайменше 16 місяців.