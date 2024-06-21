Нидерланды и Румыния передадут Украине дополнительный комплекс Patriot

Нидерланды совместно с одной страной собираются поставить Украине систему Patriot. Как пишет NL Times, об этом сообщила министерша обороны страны Кайса Оллонгрен.

Украина получит дополнительный комплекс Patriot

По ее словам, Нидерланды и еще одна страна смогли собрать полноценный ракетный комплекс из разных элементов. Эта работа продолжалась уже некоторое время.

Оллонгрен заявила, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины, поскольку позволяет противостоять многим атакам России. Министр считает, что это "очень хорошая новость", что Румыния тоже объявила о поставке собственной системы Patriot на этой неделе.

По словам чиновницы, на прошлой неделе на заседании в Брюсселе, посвященном вопросам поставок Patriot Украине, был составлен очередной список помощи. Министерша говорит, что "все кусочки пазла" на столе.

Вместе с тем, Оллонгрен не захотела называть вторую страну, вместе с которой Нидерланды собрали для Украины полноценный ЗРК. По ее мнению, привлеченная страна должна сама об этом объявить.

Также министерша не сказала, когда этот Patriot попадет в Украину: чтобы не давать россиянам никакой информации.

Как отмечает NL Times, в прошлом Нидерланды уже передавали Украине отдельные компоненты системы Patriot — пусковые установки и ракеты-перехватчики.

Справочно. Зенитно-ракетный комплекс Patriot представляет собой несколько отдельных элементов – радар, пункт управления, блок энергообеспечения, пусковые установки с ракетами и вспомогательное оборудование. Таким образом, в состав комплекса входит несколько отдельных машин, что позволяет достаточно легко формировать комплекс из отдельных элементов и при необходимости передавать элементы из состава одного комплекса в другой.

Потребность Украины в ЗРК Patriot

По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно еще 7 систем Patriot, чтобы закрыть большие города от российских воздушных атак. Недавно он сообщил, что сейчас ведутся переговоры о предоставлении Украине 5 из 7 необходимых систем.

Пентагон приостановил отгрузку новых ракет в системы Patriot в другие страны. Теперь все, что производит американская промышленность, в первую очередь идет на нужды ПВО Украины. Такая ситуация будет длиться не менее 16 месяцев.