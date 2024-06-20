США приостановят поставки Patriot заказчикам из других стран ради Украины — FT

Правительство США планирует закрыть все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты, чтобы отправить их Украине.

США отложат поставки систем Patriot заказчикам из других государств

Источники издания сообщили, что о решении США будет объявлено 20 июня. На прошлой неделе президент Джо Байден заявил в Италии, что он заручился обязательствами по поставке дополнительных систем ПВО в Украину.

В их число войдут ракетные батареи Patriot, которые Киев требует после того, как Россия усилила ракетные и беспилотные атаки на его электростанции.

Объявление США в четверг закрепит обязательства Байдена перед Киевом и обеспечит Украине получение систем Patriot, необходимых для защиты ее городов и критически важной инфраструктуры, сообщили изданию два человека, осведомленных о решении. Поделиться

Польша, Румыния и Германия входят в список европейских стран с открытыми заказами на системы Patriot, которые еще не поставлены. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

Patriot для Украины

Противовоздушная оборона, а именно системы Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты России, остаются неотложной потребностью Украины в текущей сложной ситуации.

Пока только Германия выразила готовность предоставить одну батарею Patriot, которая станет уже третьей системой, переданной этой страной.