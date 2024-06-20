США приостановят поставки Patriot заказчикам из других стран ради Украины — FT
Категория
Украина
Дата публикации

США приостановят поставки Patriot заказчикам из других стран ради Украины — FT

Patriot
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Источник:  Financial Times

Правительство США планирует закрыть все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты, чтобы отправить их Украине.

Главные тезисы

 

  • Президент США Джо Байден заявил об обязательствах по поставке дополнительных систем ПВО в Украину, включая ракетные батареи Patriot.
  • Украине необходимы системы Patriot для защиты своих городов и критической инфраструктуры от потенциальных угроз.
  • Германия выразила готовность предоставить батарею Patriot, и ожидаются положительные решения о поставках еще двух-трех комплексов в ближайшее время.
  • Переговоры о поставках ЗРК ведутся с США и другими европейскими странами в контексте текущей сложной ситуации в Украине.

США отложат поставки систем Patriot заказчикам из других государств

Источники издания сообщили, что о решении США будет объявлено 20 июня. На прошлой неделе президент Джо Байден заявил в Италии, что он заручился обязательствами по поставке дополнительных систем ПВО в Украину.

В их число войдут ракетные батареи Patriot, которые Киев требует после того, как Россия усилила ракетные и беспилотные атаки на его электростанции.

Объявление США в четверг закрепит обязательства Байдена перед Киевом и обеспечит Украине получение систем Patriot, необходимых для защиты ее городов и критически важной инфраструктуры, сообщили изданию два человека, осведомленных о решении.

Польша, Румыния и Германия входят в список европейских стран с открытыми заказами на системы Patriot, которые еще не поставлены. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

Patriot для Украины

Противовоздушная оборона, а именно системы Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты России, остаются неотложной потребностью Украины в текущей сложной ситуации.

Пока только Германия выразила готовность предоставить одну батарею Patriot, которая станет уже третьей системой, переданной этой страной.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ближайшее время ожидается принятие положительных решений о поставках еще двух-трех комплексов Patriot. Переговоры о предоставлении ЗРК ведутся как с США, так и с европейскими странами.

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