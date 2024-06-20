США призупинять постачання Patriot замовникам з інших країн заради України — FT

Уряд США планує закрити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них, щоб відправити їх Україні.

США відкладуть постачання систем Patriot замовникам з інших держав

Джерела видання повідомили, що про рішення США буде оголошено 20 червня. Минулого тижня президент Джо Байден заявив в Італії, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну.

До їх числа увійдуть ракетні батареї Patriot, яких Київ вимагає після того, як Росія посилила ракетні та безпілотні атаки на його електростанції.

Оголошення США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту її міст і критично важливої інфраструктури, повідомили виданню двоє людей, обізнаних про рішення. Поширити

Польща, Румунія і Німеччина входять до переліку європейських країн із відкритими замовленнями на системи Patriot, які ще не поставлені. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

Patriot для України

Протиповітряна оборона, а саме системи Patriot, здатні перехоплювати балістичні ракети Росії, залишаються нагальною потребою України в поточній складній ситуації.

Наразі лише Німеччина висловила готовність надати одну батарею Patriot, що стане вже третьою системою, переданою цією країною.