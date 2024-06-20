США призупинять постачання Patriot замовникам з інших країн заради України — FT

Уряд США планує закрити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них, щоб відправити їх Україні.
Головні тези:
- Україна потребує систем протиповітряної оборони Patriot для захисту міст і критичної інфраструктури в умовах загострення конфлікту з Росією.
- Постачання комплексів Patriot для України відбудеться через закріплені обіцянки президента США перед Києвом, що вирішить проблему безпеки в регіоні.
- Німеччина вже висловила готовність надати батарею Patriot, а Україна очікує рішення щодо постачання ще двох-трьох комплексів.
- Переговори про надання засобів протиповітряної оборони ведуться зі США та країнами Європи, які також мають відкриті замовлення на системи Patriot.
США відкладуть постачання систем Patriot замовникам з інших держав
Джерела видання повідомили, що про рішення США буде оголошено 20 червня. Минулого тижня президент Джо Байден заявив в Італії, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну.
До їх числа увійдуть ракетні батареї Patriot, яких Київ вимагає після того, як Росія посилила ракетні та безпілотні атаки на його електростанції.
Польща, Румунія і Німеччина входять до переліку європейських країн із відкритими замовленнями на системи Patriot, які ще не поставлені. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.
Patriot для України
Протиповітряна оборона, а саме системи Patriot, здатні перехоплювати балістичні ракети Росії, залишаються нагальною потребою України в поточній складній ситуації.
Наразі лише Німеччина висловила готовність надати одну батарею Patriot, що стане вже третьою системою, переданою цією країною.
За словами президента України Володимира Зеленського, найближчим часом очікується прийняття позитивних рішень про постачання ще двох-трьох комплексів Patriot. Переговори щодо надання ЗРК ведуться як зі США, так і з європейськими країнами.
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