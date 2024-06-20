Румунія розглядає передачу Україні Patriot — є один нюанс

20 червня Румунія вирішуватиме, чи відправляти систему Patriot в Україну. У Міноборони країни стверджують, що зараз для цього "не найкращий час" .

Чи відправить Румунія Україні Patriot

Як зазначається, Вища рада національної оборони має вирішити, чи передавати систему Patriot Україні, хоча у звіті Міністерства оборони країни стверджується, що зараз для цього не найкращий час.

За даними ЗМІ таку доповідь від Міноборони Румунії отримав президент країни Клаус Йоганніс.

Водночас документ не відкидає цілковито дану пропозицію, оскільки остаточне рішення залишається за Верховною радою, яку очолює Йоганніс.

Наразі очікується, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними й військовими лідерами. За даними джерел, рада може схвалити надання системи, якщо зможе гарантувати, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.

Висновок звіту не є несподіваним, враховуючи, що міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти розгортання цієї системи в Україні, оскільки він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території", — зазначає видання. Поширити

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку також висловив застереження, заявивши, що Румунія наразі не має достатньої кількості систем Patriot.

Втім він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", хоча це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".

Що цьому передувало

В Румунії вже тривалий час говорять про передачу Україні своєї системи Patriot.

Варто нагадати, що наприкінці травня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що рішення про передачу системи Patriot має ухвалити Вища рада національної оборони. Водночас він наголошував на тому, що передача системи Україні не має послабити протиповітряну оборону Румунії.

Прем'єр країни Марчела Чолаку розповідав, що проти такого кроку виступає міністр оборони Румунії.

Пізніше він повідомив, що попри це влада країни все одно розглядає можливості передачі ЗРК, адже ця система могла б прикривати і румунську територію.