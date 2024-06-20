Румыния рассматривает передачу Украине Patriot — есть один нюанс

20 июня Румыния будет решать, отправлять ли систему Patriot в Украину. В Минобороны страны утверждают, что сейчас для этого "не самое лучшее время" .

Отправит ли Румыния Украине Patriot

Как отмечается, Высший совет национальной обороны должен решить передавать ли систему Patriot Украине, хотя в отчете Министерства обороны страны утверждается, что сейчас для этого не лучшее время.

По данным СМИ, такой доклад от Минобороны Румынии получил президент страны Клаус Иоганнис.

В то же время, документ не исключает полностью данное предложение, поскольку окончательное решение остается за Верховной радой, которую возглавляет Иоганнис.

Ожидается, что на заседании совета состоятся сложные дискуссии между политическими и военными лидерами. По данным источников, совет может одобрить предоставление системы, если сможет гарантировать, что противовоздушная оборона Румынии не пострадает.

Вывод отчета не является неожиданным, учитывая, что министр обороны Анджел Тилвар неоднократно выступал против развертывания этой системы в Украине, поскольку он считает Patriot "незаменимым для защиты национальной территории", отмечает издание. Поделиться

Премьер-министр Марчел Чолаку также выразил оговорку, заявив, что у Румынии пока нет достаточного количества систем Patriot.

Впрочем, он признал, что "размещение системы в Украине может потенциально принести пользу обороне Румынии", хотя это остается "стратегическим решением, которое имеет как плюсы, так и минусы".

Что этому предшествовало

В Румынии уже долго говорят о передаче Украине своей системы Patriot.

Следует напомнить, что в конце мая президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что решение о передаче системы Patriot должен принять Высший совет национальной обороны. В то же время он подчеркивал, что передача системы Украине не должна ослабить противовоздушную оборону Румынии.

Премьер страны Марчела Чолака рассказывал, что против такого шага выступает министр обороны Румынии.

Позже он сообщил, что, несмотря на это, власти страны все равно рассматривают возможности передачи ЗРК, ведь эта система могла бы прикрывать и румынскую территорию.