Що відомо про термінові поставки США Україні ракет до ЗРК Patriot

Зазначається, що восени 2023 року Швейцарія замовила в США ракети PAC-3 MSE до систем Patriot вартістю 340 млн доларів.

Очікувалось, що керовані ракети PAC-3 MSE до ЗРК Patriot надійдуть на озброєння армії Швейцарії у 2030-2031 роках.

Однак поставки ракет було вирішено відкласти відповідно до рішення американського уряду.

За інформацією журналістів видання, США у контракті завчасно вказали опцію про можливість зміни узгоджених умов, якщо для цього є надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки США.

Зокрема, наразі в США заявляють, що такими обставинами є розв’язана Росією злочинна війна проти України.

Цю інформацію підтвердило Федеральне відомство з оборонних закупівель Швейцарії.

Швейцарії знову потрібна незалежна і сильна оборонна промисловість, а також диверсифікація закупівель між виробниками та країнами, - зазначили у відомстві. Поширити

Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення наступного тижня, у вівторок. Про нові терміни постачань наразі інформації немає.

Пентагон виступив із новою заявою стосовно навчання українських пілотів на F-16

За словами речника Міноборони США Пета Райдера, США та союзники продовжують забезпечувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

За його словами, зараз увага США зосереджена на роботі з коаліцією авіаційних засобів, щоб визначити вимоги, а потім їх виконати.