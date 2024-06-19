США надали Україні пріоритет над Швейцарією у поставках ракет до ЗРК Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації

США надали Україні пріоритет над Швейцарією у поставках ракет до ЗРК Patriot

ЗРК Patriot
Джерело:  blick.ch

США відклали поставки Швейцарії ракет до ЗРК Patriot заради першочергової передачі їх Україні. 

Головні тези:

  • США відклали поставки ракет до ЗРК Patriot для Швейцарії на користь надання Україні в зв'язку з розв'язаною Росією війною.
  • Україна отримає раніше заплановані ракети PAC-3 MSE від США, що стане підсиленням обороноздатності країни.
  • США продовжують навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках спільного зусилля з союзниками.
  • Швейцарія висловила розчарування щодо обставин відкладення поставок та підтримує диверсифікацію військових закупівель.
  • Сподівається, що США найближчим часом оприлюднять нові терміни постачань ракет до ЗРК Patriot та навчання українських пілотів.

Що відомо про термінові поставки США Україні ракет до ЗРК Patriot

Зазначається, що восени 2023 року Швейцарія замовила в США ракети PAC-3 MSE до систем Patriot вартістю 340 млн доларів.

Очікувалось, що керовані ракети PAC-3 MSE до ЗРК Patriot надійдуть на озброєння армії Швейцарії у 2030-2031 роках.

Однак поставки ракет було вирішено відкласти відповідно до рішення американського уряду.

За інформацією журналістів видання, США у контракті завчасно вказали опцію про можливість зміни узгоджених умов, якщо для цього є надзвичайні або переконливі причини і якщо це зачіпає інтереси національної безпеки США.

Зокрема, наразі в США заявляють, що такими обставинами є розв’язана Росією злочинна війна проти України.

Цю інформацію підтвердило Федеральне відомство з оборонних закупівель Швейцарії.

Швейцарії знову потрібна незалежна і сильна оборонна промисловість, а також диверсифікація закупівель між виробниками та країнами, - зазначили у відомстві.

Очікується, що США офіційно оголосять про своє рішення наступного тижня, у вівторок. Про нові терміни постачань наразі інформації немає.

Пентагон виступив із новою заявою стосовно навчання українських пілотів на F-16

За словами речника Міноборони США Пета Райдера, США та союзники продовжують забезпечувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

За його словами, зараз увага США зосереджена на роботі з коаліцією авіаційних засобів, щоб визначити вимоги, а потім їх виконати.

Як відомо, тренування проводяться як в Аризоні, так і в Данії. Ви знаєте, є можливості для проведення додаткового навчання в інших місцях, які готуються в Європі, тому що знову ж таки, це буде довгострокова пропозиція з точки зору підтримки їх через коаліцію повітряних засобів, - підкреслив Райдер.

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