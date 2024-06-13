Польща виступила категорично проти передачі Україні ЗРК Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації

Польща виступила категорично проти передачі Україні ЗРК Patriot

ЗРК Patriot
Джерело:  online.ua

Керівник польського Бюро з нацбезпеки Яцек Сєвєра виступив проти планів США передати Україні додаткову систему ЗРК Patriot, розміщену у Польщі.

Головні тези:

  • Керівник польського Бюро з нацбезпеки виступив проти планів передачі Україні ЗРК Patriot, що може загрожувати безпеці Польщі.
  • Польща переконана, що розгортання військ потребує захисту власних угруповань, в тому числі протиповітряної оборони.
  • США наполягають на передачі Україні додаткових систем ППО, незважаючи на опозицію Польщі.
  • Україна може отримати ще одну систему ППО Patriot вже в найближчі дні, що може відбутися з Польщі.
  • Передача ЗРК Patriot Україні може мати значний вплив на безпеку регіону та динаміку конфлікту на сході України.

Чому у Польщі виступають проти передачі Україні додаткової системи ЗРК Patriot

Ні, безумовно ні, — заявив Яцек Сєвєра.

За інформацією видання Radio ZET із посиланням на заяву Сєвери, повідомлення американських ЗМІ щодо передачі Україні додаткової системи ЗРК Patriot викликає занепокоєність.

Я попросив про зустріч зі своїм американським колегою, щоб поговорити про це питання. Переміщати всю батарею Patriot дуже небезпечно... безпека Польщі знижується... Кожен солдат знає, що розгортання військ починається насамперед із захисту своїх угруповань, тобто з протиповітряної оборони. Необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ, — заявляє очільник Нацбюро з нацбезпеки.

У США наполягають на необхідності передачі Україні додаткових систем ППО

Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх напередодні засідання партнерів у форматі “Рамштайн” зазначила, що союзники обговорюватимуть питання передачі додаткових ППО Україні.

Це те, що їй потрібно — чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG, — зазначила Сінгх.

Україна може отримати від Штатів ще одну систему ППО Patriot. Анонімні джерела The New York Times повідомили, що президент США Джо Байден схвалив передачу на потреби України вже другого комплексу, який зараз знаходиться в Польщі та захищає ротацію американських військ.

За даними видання, нова система ППО може бути розгорнута на лінії фронту протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

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