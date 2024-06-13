Руководитель польского Бюро по нацбезопасности Яцек Севера выступил против планов США передать Украине дополнительную систему ЗРК Patriot, размещенную в Польше.
Главные тезисы
- Руководитель польского Бюро по нацбезопасности Яцек Севера высказался категорически против передачи Украине системы ЗРК Patriot, размещенной в Польше.
- Польша считает, что развертывание войск требует защиты собственных группировок, включая противовоздушную оборону, и опасается угрозы для своей безопасности.
- США настаивают на передаче Украине дополнительных систем ПВО, несмотря на противодействие со стороны Польши, что может повлиять на безопасность региона.
- В ближайшие дни Украина может получить еще одну систему ПВО Patriot, что вызывает обеспокоенность Польши и может изменить динамику конфликта на востоке Украины.
- Передача Украине системы ЗРК Patriot может иметь значительное влияние на безопасность региона и потенциально усилить напряженность в конфликте на востоке Украины.
Почему в Польше выступают против передачи Украине дополнительной системы ЗРК Patriot
По информации издания Radio ZET со ссылкой на заявление Северы, сообщение американских СМИ о передаче Украине дополнительной системы ЗРК Patriot вызывает обеспокоенность.
В США настаивают на необходимости передачи Украине дополнительных систем ПВО
Заместитель представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх накануне заседания партнеров в формате "Рамштайн" отметила, что союзники будут обсуждать вопросы передачи дополнительных ПВО Украине.
Украина может получить от Штатов еще одну систему ПВО Patriot. Анонимные источники The New York Times сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу на нужды Украины уже второго комплекса, который сейчас находится в Польше и защищает ротацию американских войск.
По данным издания, новая система ПВО может быть развернута на линии фронта в течение следующих нескольких дней в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.
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