Почему в Польше выступают против передачи Украине дополнительной системы ЗРК Patriot

Нет, безусловно нет, – заявил Яцек Севера. Поделиться

По информации издания Radio ZET со ссылкой на заявление Северы, сообщение американских СМИ о передаче Украине дополнительной системы ЗРК Patriot вызывает обеспокоенность.

Я попросил встречи со своим американским коллегой, чтобы поговорить об этом вопросе. Перемещать всю батарею Patriot очень опасно... безопасность Польши снижается... Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается, прежде всего, с защиты своих группировок, то есть с противовоздушной обороны. Необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск, – заявляет глава Нацбюро по нацбезопасности. Поделиться

В США настаивают на необходимости передачи Украине дополнительных систем ПВО

Заместитель представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх накануне заседания партнеров в формате "Рамштайн" отметила, что союзники будут обсуждать вопросы передачи дополнительных ПВО Украине.

Это то, что ей нужно – будь то в виде Patriot, или в других формах. Я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG, - отметила Сингх. Поделиться

Украина может получить от Штатов еще одну систему ПВО Patriot. Анонимные источники The New York Times сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу на нужды Украины уже второго комплекса, который сейчас находится в Польше и защищает ротацию американских войск.

По данным издания, новая система ПВО может быть развернута на линии фронта в течение следующих нескольких дней в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.