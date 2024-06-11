Естонія надає Україні ЗРК малої дальності та ракети типу "Містраль"

Естонія підтримає Україну ППО малої дальності у новому пакеті військової допомоги, про який стало відомо 11 червня.

Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Естонія надає Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності та ракети типу "Містраль" як військову допомогу.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити продовження жорстокої атаки Росії, і в прямих інтересах безпеки Естонії також сприяти цьому разом зі своїми союзниками. Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, не завдаючи шкоди боєготовності Сил оборони Естонії, і ми могли якнайшвидше відновити необхідні постачання. Ханно Певкур Міністр оборони Естонії

Точна кількість не розголошується з міркувань безпеки.

Раніше Естонія передавала Україні, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі (у тому числі у співпраці з Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Ісландії), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та пакети з сухпайками.

Україна отримала катери від Естонії

Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.

Як повідомили в Міноборони Естонії, катери допоможуть Україні забезпечити життєво важливі морські маршрути та захистити свої води від російської агресії. Поширити

Модель катерів відомство не називає, але до свого повідомлення прикріпило фото сторожового катера EML Roland. ВМС Естонії ще має подібний катер EML Risto.