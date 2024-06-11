Естонія надає Україні ЗРК малої дальності та ракети типу "Містраль"

Естонія підтримає Україну ППО малої дальності у новому пакеті військової допомоги, про який стало відомо 11 червня.
Головні тези:
- Новий пакет військової допомоги від Естонії включає ЗРК малої дальності та ракети типу "Містраль" для України.
- Міністр оборони Естонії підкреслив необхідність забезпечення протиповітряної оборони України в умовах російської агресії.
- Крім цього, Естонія раніше передавала Україні різноманітне військове спорядження, включаючи ракети протитанкового ракетного комплексу та катери для захисту морських шляхів.
- Подібні кроки спрямовані на підвищення обороноздатності України та стабілізацію ситуації в регіоні.
- Катери, передані Україні, побудовані для роботи в екстремальних умовах та оснащені великокаліберними кулеметами та бойовою станцією.
Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги
Естонія надає Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності та ракети типу "Містраль" як військову допомогу.
Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.
Точна кількість не розголошується з міркувань безпеки.
Раніше Естонія передавала Україні, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові госпіталі (у тому числі у співпраці з Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Ісландії), медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо) та пакети з сухпайками.
Україна отримала катери від Естонії
Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.
Модель катерів відомство не називає, але до свого повідомлення прикріпило фото сторожового катера EML Roland. ВМС Естонії ще має подібний катер EML Risto.
Обидва були взяті на озброєння у 2020 році. Їх побудувала компанія Baltic Workboats (BWB). Ці катери призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені. На озброєнні у них два великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм та дистанційно керована бойова станція FN Sea deFNder (12,7 мм).
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