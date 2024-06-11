Эстония предоставляет Украине ЗРК малой дальности и ракеты типа "Мистраль"

Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи

Эстония предоставляет Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты типа "Мистраль" в качестве военной помощи.

Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отразить продолжение жестокой атаки России и в прямых интересах безопасности Эстонии также содействовать этому вместе со своими союзниками. Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, не нанося вреда боеготовности Сил обороны Эстонии, и мы могли быстрее восстановить необходимые поставки. Ханно Певкур Министр обороны Эстонии

Точное количество не разглашается из соображений безопасности.

Ранее Эстония передавала Украине, например ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией. , медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.) и пакеты с сухпайками.

Украина получила катера от Эстонии

Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера для защиты морских путей в Черном море.

Как сообщили в Минобороны Эстонии, катера помогут Украине обеспечить жизненно важные морские маршруты и оградить свои воды от российской агрессии. Поделиться

Модель катеров ведомство не называет, но к своему сообщению прикрепило фото сторожевого катера EML Roland. ВМС в Эстонии еще имеет подобный катер EML Risto.