Эстония предоставляет Украине ЗРК малой дальности и ракеты типа "Мистраль"
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония предоставляет Украине ЗРК малой дальности и ракеты типа "Мистраль"

Ministry of Defence Republic of Estonia
Мистраль
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Эстония поддержит Украину ПВО малой дальности в новом пакете военной помощи, о котором стало известно 11 июня.

Главные тезисы

  • Эстония предоставляет Украине зенитно-ракетные комплексы и ракеты 'Мистраль' для укрепления противовоздушной обороны
  • Новый пакет военной помощи от Эстонии направлен на поддержку Украины в условиях российской агрессии
  • Предыдущая помощь включала разнообразное военное снаряжение, также переданы катера для защиты морских маршрутов
  • Эстония стремится повысить обороноспособность Украины и стабилизировать ситуацию в регионе через оказание военной поддержки
  • Катера, переданные Украине, оснащены крупнокалиберными пулеметами и боевой станцией, предназначены для экстремальных условий

Эстония предоставит Украине новый пакет военной помощи

Эстония предоставляет Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты типа "Мистраль" в качестве военной помощи.

Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отразить продолжение жестокой атаки России и в прямых интересах безопасности Эстонии также содействовать этому вместе со своими союзниками. Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, не нанося вреда боеготовности Сил обороны Эстонии, и мы могли быстрее восстановить необходимые поставки.

Ханно Певкур

Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии

Точное количество не разглашается из соображений безопасности.

Ранее Эстония передавала Украине, например ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией. , медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.) и пакеты с сухпайками.

Украина получила катера от Эстонии

Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера для защиты морских путей в Черном море.

Как сообщили в Минобороны Эстонии, катера помогут Украине обеспечить жизненно важные морские маршруты и оградить свои воды от российской агрессии.

Модель катеров ведомство не называет, но к своему сообщению прикрепило фото сторожевого катера EML Roland. ВМС в Эстонии еще имеет подобный катер EML Risto.

Оба были взяты на вооружение в 2020 году. Их выстроила компания Baltic Workboats (BWB). Эти катера предназначены для работы в экстремальных погодных условиях и достаточно маневренны. На вооружении у них два крупнокалиберных пулемета калибра 12,7 мм и дистанционно управляемая боевая станция FN Sea deFNder (12,7 мм).

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