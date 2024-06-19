США предоставили Украине приоритет над Швейцарией в поставках ракет к ЗРК Patriot
Категория
Украина
Дата публикации

США предоставили Украине приоритет над Швейцарией в поставках ракет к ЗРК Patriot

ЗРК Patriot
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Источник:  blick.ch

США отложили поставки Швейцарии ракет к ЗРК Patriot ради первоочередной передачи их Украине.

Главные тезисы

  • США отложили поставки ракет к ЗРК Patriot Швейцарии ради Украины, что укрепит обороноспособность последней в условиях вооруженного конфликта с Россией.
  • Украина получит предпочтение в приобретении ракет PAC-3 MSE, что станет важным шагом в укреплении ее обороноспособности.
  • Швейцария проявила разочарование из-за отсрочки поставок и выступает за диверсификацию военных закупок между различными производителями и странами.
  • США планируют официально объявить новые сроки поставок и обучения украинских пилотов на F-16 в ближайшее время.
  • Пентагон подтвердил продолжение обучения украинских летчиков на истребителях F-16, акцентируя внимание на сотрудничестве с коалицией авиационных средств.

Что известно о срочных поставках США Украине ракет в ЗРК Patriot

Отмечается, что осенью 2023 года Швейцария заказала у США ракеты PAC-3 MSE к системам Patriot стоимостью 340 млн долларов.

Ожидалось, что управляемые ракеты PAC-3 MSE в ЗРК Patriot поступят на вооружение армии Швейцарии в 2030-2031 годах.

Однако поставки ракет было решено отложить в соответствии с решением американского правительства.

По информации журналистов издания, США в контракте заблаговременно указали опцию о возможности изменения согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и это затрагивает интересы национальной безопасности США.

В частности, в США заявляют, что такими обстоятельствами развязана Россией преступная война против Украины.

Эту информацию подтвердило Федеральное ведомство по оборонным закупкам Швейцарии.

Швейцарии снова нужна независимая и сильная оборонная промышленность, а также диверсификация закупок между производителями и странами, отметили в ведомстве.

Ожидается, что США официально объявят о своем решении на следующей неделе во вторник. О новых сроках поставок информации пока нет.

Пентагон выступил с новым заявлением об обучении украинских пилотов на F-16

По словам представителя Минобороны США Пета Райдера, США и союзники продолжают обеспечивать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

По его словам, сейчас внимание США сосредоточено на работе с коалицией авиационных средств, чтобы определить требования, а затем выполнить их.

Как известно, тренировки проводятся как в Аризоне, так и в Дании. Вы знаете, есть возможности для проведения дополнительного обучения в других местах, которые готовятся в Европе, потому что опять же это будет долгосрочное предложение с точки зрения поддержки их через коалицию воздушных средств, - подчеркнул Райдер.

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