Что известно о срочных поставках США Украине ракет в ЗРК Patriot

Отмечается, что осенью 2023 года Швейцария заказала у США ракеты PAC-3 MSE к системам Patriot стоимостью 340 млн долларов.

Ожидалось, что управляемые ракеты PAC-3 MSE в ЗРК Patriot поступят на вооружение армии Швейцарии в 2030-2031 годах.

Однако поставки ракет было решено отложить в соответствии с решением американского правительства.

По информации журналистов издания, США в контракте заблаговременно указали опцию о возможности изменения согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и это затрагивает интересы национальной безопасности США.

В частности, в США заявляют, что такими обстоятельствами развязана Россией преступная война против Украины.

Эту информацию подтвердило Федеральное ведомство по оборонным закупкам Швейцарии.

Швейцарии снова нужна независимая и сильная оборонная промышленность, а также диверсификация закупок между производителями и странами, отметили в ведомстве. Поделиться

Ожидается, что США официально объявят о своем решении на следующей неделе во вторник. О новых сроках поставок информации пока нет.

Пентагон выступил с новым заявлением об обучении украинских пилотов на F-16

По словам представителя Минобороны США Пета Райдера, США и союзники продолжают обеспечивать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

По его словам, сейчас внимание США сосредоточено на работе с коалицией авиационных средств, чтобы определить требования, а затем выполнить их.