США отложили поставки Швейцарии ракет к ЗРК Patriot ради первоочередной передачи их Украине.
Главные тезисы
- США отложили поставки ракет к ЗРК Patriot Швейцарии ради Украины, что укрепит обороноспособность последней в условиях вооруженного конфликта с Россией.
- Украина получит предпочтение в приобретении ракет PAC-3 MSE, что станет важным шагом в укреплении ее обороноспособности.
- Швейцария проявила разочарование из-за отсрочки поставок и выступает за диверсификацию военных закупок между различными производителями и странами.
- США планируют официально объявить новые сроки поставок и обучения украинских пилотов на F-16 в ближайшее время.
- Пентагон подтвердил продолжение обучения украинских летчиков на истребителях F-16, акцентируя внимание на сотрудничестве с коалицией авиационных средств.
Что известно о срочных поставках США Украине ракет в ЗРК Patriot
Отмечается, что осенью 2023 года Швейцария заказала у США ракеты PAC-3 MSE к системам Patriot стоимостью 340 млн долларов.
Ожидалось, что управляемые ракеты PAC-3 MSE в ЗРК Patriot поступят на вооружение армии Швейцарии в 2030-2031 годах.
Однако поставки ракет было решено отложить в соответствии с решением американского правительства.
По информации журналистов издания, США в контракте заблаговременно указали опцию о возможности изменения согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и это затрагивает интересы национальной безопасности США.
В частности, в США заявляют, что такими обстоятельствами развязана Россией преступная война против Украины.
Эту информацию подтвердило Федеральное ведомство по оборонным закупкам Швейцарии.
Ожидается, что США официально объявят о своем решении на следующей неделе во вторник. О новых сроках поставок информации пока нет.
Пентагон выступил с новым заявлением об обучении украинских пилотов на F-16
По словам представителя Минобороны США Пета Райдера, США и союзники продолжают обеспечивать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
По его словам, сейчас внимание США сосредоточено на работе с коалицией авиационных средств, чтобы определить требования, а затем выполнить их.
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