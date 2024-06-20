Румыния объявила о предоставлении Украине системы Patriot
Категория
Украина
Дата публикации

Румыния объявила о предоставлении Украине системы Patriot

Patriot
Читати українською
Источник:  Financial Times

Власти Румынии приняли решение поставить Вооруженным силам Украины систему противовоздушной обороны Patriot.

Главные тезисы

  • Румыния объявила о передаче системы противовоздушной обороны Patriot Украине в результате обострения ситуации с безопасностью из-за атак России.
  • Министерство обороны Румынии не поддержало передачу системы Patriot, указав на возможные риски.
  • США приостанавливают поставки систем Patriot и ракет для партнеров с целью поддержки Украины в контексте усиления российской агрессии.
  • Польша, Румыния, Германия, Испания и другие страны имеют открытые заказы на системы Patriot, что может повлиять на геополитическую ситуацию в регионе.

Румыния передала Украине ЗРК Patriot для своей безопасности

Соответствующая информация появилась на официальном сайте президента.

Там говорится, что решение о передаче было принято 20 июня во время заседания Высшего совета обороны страны.

Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и инфраструктуру, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили подарить Украине систему Patriot, – указано в заявлении.

Вместе с тем, Румыния будет обсуждать с союзниками варианты получения «аналогичной или эквивалентной системы, отвечающей потребностям обеспечения защиты национального воздушного пространства».

Минобороны Румынии выступило против передачи Украине системы Patriot

В Министерстве обороны Румынии 19 июня

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что Румыния ожидает получить в обмен на передачу Украине ПВО Patriot — ответ аналитиков
ЗРК Patriot
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Румыния назвала условие передачи Украине ПВО Patriot
Клаус Йоганнис
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Румыния рассматривает возможность передачи Украине ЗРК Patriot
Системы Patriot

заявили, что "сейчас не лучшее время" для предоставления Украине систем ПВО Patriot.

Соответствующий отчет оборонное ведомство страны направило президенту Клаусу Иоганнису. Этот вывод был сделан после дискуссий с генералами армии Румынии.

В документе содержатся оговорки о возможном риске того, что Румыния больше не получит систему обратно, поскольку она может быть уничтожена на поле боя.

США приостановят поставки Patriot заказчикам из других стран ради Украины

Правительство США планирует закрыть все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты, чтобы отправить их Украине.

На прошлой неделе президент Джо Байден заявил в Италии, что он заручился обязательствами по поставке дополнительных систем ПВО в Украину.

В их число войдут ракетные батареи Patriot, которые Киев требует после того, как Россия усилила ракетные и беспилотные атаки на его электростанции.

Отметим, что Польша, Румыния и Германия входят в перечень европейских стран с открытыми заказами на еще не поставленные системы Patriot.

Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Польша выступила категорически против передачи Украине ЗРК Patriot
ЗРК Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США не планируют передавать Украине дополнительный ЗРК Patriot — видео
U.S. Department of Defense
Ллойд Остин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США предоставили Украине приоритет над Швейцарией в поставках ракет к ЗРК Patriot
ЗРК Patriot

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?