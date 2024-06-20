Румыния объявила о предоставлении Украине системы Patriot

Власти Румынии приняли решение поставить Вооруженным силам Украины систему противовоздушной обороны Patriot.
Главные тезисы
- Румыния объявила о передаче системы противовоздушной обороны Patriot Украине в результате обострения ситуации с безопасностью из-за атак России.
- Министерство обороны Румынии не поддержало передачу системы Patriot, указав на возможные риски.
- США приостанавливают поставки систем Patriot и ракет для партнеров с целью поддержки Украины в контексте усиления российской агрессии.
- Польша, Румыния, Германия, Испания и другие страны имеют открытые заказы на системы Patriot, что может повлиять на геополитическую ситуацию в регионе.
Румыния передала Украине ЗРК Patriot для своей безопасности
Соответствующая информация появилась на официальном сайте президента.
Там говорится, что решение о передаче было принято 20 июня во время заседания Высшего совета обороны страны.
Вместе с тем, Румыния будет обсуждать с союзниками варианты получения «аналогичной или эквивалентной системы, отвечающей потребностям обеспечения защиты национального воздушного пространства».
Минобороны Румынии выступило против передачи Украине системы Patriot
В Министерстве обороны Румынии 19 июня
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заявили, что "сейчас не лучшее время" для предоставления Украине систем ПВО Patriot.
Соответствующий отчет оборонное ведомство страны направило президенту Клаусу Иоганнису. Этот вывод был сделан после дискуссий с генералами армии Румынии.
В документе содержатся оговорки о возможном риске того, что Румыния больше не получит систему обратно, поскольку она может быть уничтожена на поле боя.
США приостановят поставки Patriot заказчикам из других стран ради Украины
Правительство США планирует закрыть все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты, чтобы отправить их Украине.
На прошлой неделе президент Джо Байден заявил в Италии, что он заручился обязательствами по поставке дополнительных систем ПВО в Украину.
В их число войдут ракетные батареи Patriot, которые Киев требует после того, как Россия усилила ракетные и беспилотные атаки на его электростанции.
Отметим, что Польша, Румыния и Германия входят в перечень европейских стран с открытыми заказами на еще не поставленные системы Patriot.
Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.
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