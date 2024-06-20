Румыния объявила о предоставлении Украине системы Patriot

Румыния передала Украине ЗРК Patriot для своей безопасности

Соответствующая информация появилась на официальном сайте президента.

Там говорится, что решение о передаче было принято 20 июня во время заседания Высшего совета обороны страны.

Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и инфраструктуру, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили подарить Украине систему Patriot, – указано в заявлении. Поделиться

Вместе с тем, Румыния будет обсуждать с союзниками варианты получения «аналогичной или эквивалентной системы, отвечающей потребностям обеспечения защиты национального воздушного пространства».

Минобороны Румынии выступило против передачи Украине системы Patriot

В Министерстве обороны Румынии 19 июня

заявили, что "сейчас не лучшее время" для предоставления Украине систем ПВО Patriot.

Соответствующий отчет оборонное ведомство страны направило президенту Клаусу Иоганнису. Этот вывод был сделан после дискуссий с генералами армии Румынии.

В документе содержатся оговорки о возможном риске того, что Румыния больше не получит систему обратно, поскольку она может быть уничтожена на поле боя.

США приостановят поставки Patriot заказчикам из других стран ради Украины

Правительство США планирует закрыть все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты, чтобы отправить их Украине.

На прошлой неделе президент Джо Байден заявил в Италии, что он заручился обязательствами по поставке дополнительных систем ПВО в Украину.

В их число войдут ракетные батареи Patriot, которые Киев требует после того, как Россия усилила ракетные и беспилотные атаки на его электростанции.

Отметим, что Польша, Румыния и Германия входят в перечень европейских стран с открытыми заказами на еще не поставленные системы Patriot.

Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.