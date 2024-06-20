Румунія оголосила про надання Україні системи Patriot

Румунія передала Україні ЗРК Patriot для власної безпеки

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті президента.

Там зазначено, що рішення про передачу було ухвалене 20 червня під час засідання Вищої ради оборони країни.

З огляду на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних та масованих атак Росії на цивільне населення та інфраструктуру, а також регіональні наслідки цієї ситуації, у тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot, — вказано у заяві. Поширити

Водночас Румунія обговорюватиме з союзниками варіанти отримання «аналогічної або еквівалентної системи, яка відповідає потребам забезпечення захисту національного повітряного простору».

Міноборони Румунії виступило проти передачі Україні системи Patriot

У Міністерстві оборони Румунії 19 червня заявили, що «зараз не найкращий час» для надання Україні систем ППО Patriot.

Відповідний звіт оборонне відомство країни надіслало президенту Клаусу Йоганнісу. Цей висновок був зроблений після обговорень з генералами армії Румунії.

У документі містяться застереження щодо можливого ризику того, що Румунія більше не отримає систему назад, оскільки вона може бути знищена на полі бою.

США призупинять постачання Patriot замовникам з інших країн заради України

Уряд США планує закрити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них, щоб відправити їх Україні.

Минулого тижня президент Джо Байден заявив в Італії, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну.

До їх числа увійдуть ракетні батареї Patriot, яких Київ вимагає після того, як Росія посилила ракетні та безпілотні атаки на його електростанції.

Зазначимо, що Польща, Румунія і Німеччина входять до переліку європейських країн із відкритими замовленнями на системи Patriot, які ще не поставлені.

Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.