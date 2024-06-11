Нідерланди виділять 60 млн євро на закупівлю дронів для України

Нідерланди виділять 60 млн євро для "розвитку потенціалу наступальних безпілотників для України".

20 мільйонів євро підуть на закупівлю FPV-безпілотників для України

Як зазначає пресслужба Міноборони Нідерландів, про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час нещодавнього візиту до Києва.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що ця сума призначена, серед іншого, для морських безпілотників і FPV-дронів.

У рамках оголошеного пакету допомоги в розмірі 60 мільйонів євро Нідерланди виділяють 20 мільйонів євро на закупівлю FPV-безпілотників через "коаліцію дронів", створену на початку року в межах Контактної групи з питань оборони України.

Ще 17,5 млн євро призначені для закупівлі морських безпілотників.

Україна може виробляти цей тип безпілотників у своїй країні, тож Нідерланди цим фінансовим внеском також стимулюють місцевий бізнес — зазначили у Міноборони Нідерландів. Поширити

Решта коштів піде на двосторонні постачання дронів різних типів. У відомстві зазначили, що "нідерландська промисловість також виграє від цього".

Німеччина спільно з союзниками передає Україні 100 ракет для Patriot

Україна отримає від Німеччини і союзників 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це 11 червня під час відвідин 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Очільник німецького міністерства оборони зауважив, що нещодавно відвідував Одесу, де побачив наслідки ударів російських військ по місту, а також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.

І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot — однієї сотні. Поширити

За його словами, йдеться про 100 ракет, які передаються в рамках німецької ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони разом з Данією, Нідерландами і Норвегією.