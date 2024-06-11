Нідерланди виділять 60 млн євро на закупівлю дронів для України

Нідерланди виділять 60 млн євро для "розвитку потенціалу наступальних безпілотників для України".
Головні тези:
- З них 20 млн євро підуть на закупівлю FPV-безпілотників для України, що є частиною пакету допомоги.
- Угода передбачає також закупівлю морських безпілотників та різних типів дронів для України.
- Німеччина та союзники передадуть Україні 100 ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони системи Patriot, що є частиною пакету військової допомоги.
- Заходи допомоги покликані зміцнити обороноздатність України в умовах загострення конфлікту з Росією.
20 мільйонів євро підуть на закупівлю FPV-безпілотників для України
Як зазначає пресслужба Міноборони Нідерландів, про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час нещодавнього візиту до Києва.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що ця сума призначена, серед іншого, для морських безпілотників і FPV-дронів.
У рамках оголошеного пакету допомоги в розмірі 60 мільйонів євро Нідерланди виділяють 20 мільйонів євро на закупівлю FPV-безпілотників через "коаліцію дронів", створену на початку року в межах Контактної групи з питань оборони України.
Ще 17,5 млн євро призначені для закупівлі морських безпілотників.
Решта коштів піде на двосторонні постачання дронів різних типів. У відомстві зазначили, що "нідерландська промисловість також виграє від цього".
Німеччина спільно з союзниками передає Україні 100 ракет для Patriot
Україна отримає від Німеччини і союзників 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це 11 червня під час відвідин 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Очільник німецького міністерства оборони зауважив, що нещодавно відвідував Одесу, де побачив наслідки ударів російських військ по місту, а також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.
За його словами, йдеться про 100 ракет, які передаються в рамках німецької ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони разом з Данією, Нідерландами і Норвегією.
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