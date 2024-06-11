Нидерланды выделят 60 млн евро на закупку дронов для Украины

Нидерланды выделят 60 млн евро для "развития потенциала наступательных беспилотников для Украины".
Главные тезисы
- Из них 20 млн. евро пойдут на закупку FPV-беспилотников для Украины, которая является частью пакета помощи.
- Соглашение предусматривает также закупку морских беспилотников и разных типов дронов для Украины.
- Германия и союзники передадут Украине 100 ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны системы Patriot, являющейся частью пакета военной помощи.
- Меры помощи призваны укрепить обороноспособность Украины в условиях обострения конфликта с Россией.
20 миллионов евро пойдут на закупку FPV-беспилотников для Украины
Как отмечает пресс-служба Минобороны Нидерландов, об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время недавнего визита в Киев.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что эта сумма предназначена, среди прочего, для морских беспилотников и FPV-дронов.
В рамках объявленного пакета помощи в размере 60 миллионов евро Нидерланды выделяют 20 миллионов евро на закупку FPV-беспилотников через "коалицию дронов", созданную в начале года в рамках Контактной группы по обороне Украины.
Еще 17,5 млн. евро предназначены для закупки морских беспилотников.
Остальные средства пойдут на двусторонние поставки дронов разных типов. В ведомстве отметили, что "нидерландская промышленность тоже выиграет от этого".
Германия совместно с союзниками передает Украине 100 ракет для Patriot.
Украина получит от Германии и союзников 100 ракет-перехватчиков системы противовоздушной обороны Patriot.
Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
Глава немецкого министерства обороны отметил, что недавно посещал Одессу, где увидел последствия ударов российских войск по городу, а также объявил о выделении нового пакета военной помощи.
По его словам, речь идет о 100 ракетах, которые передаются в рамках германской инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией.
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