Нидерланды выделят 60 млн евро на закупку дронов для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Нидерланды выделят 60 млн евро на закупку дронов для Украины

Министерство обороны Нидерландов
FPV-беспилотник
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Нидерланды выделят 60 млн евро для "развития потенциала наступательных беспилотников для Украины".

Главные тезисы

  • Из них 20 млн. евро пойдут на закупку FPV-беспилотников для Украины, которая является частью пакета помощи.
  • Соглашение предусматривает также закупку морских беспилотников и разных типов дронов для Украины.
  • Германия и союзники передадут Украине 100 ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны системы Patriot, являющейся частью пакета военной помощи.
  • Меры помощи призваны укрепить обороноспособность Украины в условиях обострения конфликта с Россией.

20 миллионов евро пойдут на закупку FPV-беспилотников для Украины

Как отмечает пресс-служба Минобороны Нидерландов, об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время недавнего визита в Киев.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что эта сумма предназначена, среди прочего, для морских беспилотников и FPV-дронов.

В рамках объявленного пакета помощи в размере 60 миллионов евро Нидерланды выделяют 20 миллионов евро на закупку FPV-беспилотников через "коалицию дронов", созданную в начале года в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Еще 17,5 млн. евро предназначены для закупки морских беспилотников.

Украина может производить этот тип беспилотников в своей стране, поэтому Нидерланды этим финансовым вкладом также стимулируют местный бизнес, отметили в Минобороны Нидерландов.

Остальные средства пойдут на двусторонние поставки дронов разных типов. В ведомстве отметили, что "нидерландская промышленность тоже выиграет от этого".

Германия совместно с союзниками передает Украине 100 ракет для Patriot.

Украина получит от Германии и союзников 100 ракет-перехватчиков системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Глава немецкого министерства обороны отметил, что недавно посещал Одессу, где увидел последствия ударов российских войск по городу, а также объявил о выделении нового пакета военной помощи.

И особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня у меня есть удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot — одной сотни.

По его словам, речь идет о 100 ракетах, которые передаются в рамках германской инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией.

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