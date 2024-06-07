Помощь Украине. Нидерланды выделят 400 млн евро на производство БМП

Нидерланды инвестируют 400 млн евро в шведский фонд по производству боевых машин пехоты для Украины.
Главные тезисы
- Нидерланды выделяют 400 млн евро на производство боевых машин пехоты для Украины с целью поддержки украинской обороны.
- Помимо финансовой помощи, Нидерланды также разрабатывают планы по наращиванию оборонной промышленности, включая инвестирование в разработку дронов и создание фонда стартапов.
- Министр обороны Нидерландов заявила о возможности использования Украиной истребителей F-16 для самообороны и нанесения ударов по целям в России без ограничений.
- Нидерланды не накладывают ограничений на применение военной техники Украиной, при этом призывая соблюдать международное право и право на самооборону.
- Инициатива помощи Украине свидетельствует о поддержке и сотрудничестве между Нидерландами и Украиной, подтвержденной выделением средств на оборону и технологическое развитие.
Нидерланды инвестируют в победу Украины
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен днем 7 июня.
Кроме денег на помощь Украине правительство представляет план действий по наращиванию оборонной промышленности Нидерландов. К примеру, будет создан фонд стартапов на оборонном рынке, в который министерство обороны и минэкономики внесли 25 млн евро. Также 54 млн евро будут инвестированы в разработку дронов для вооруженных сил Нидерландов.
Украина может использовать F-16 от Нидерландов без ограничений
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что нет никаких ограничений на использование Украиной F-16 от Нидерландов.
Оллонгрен также сказала, что Нидерланды не будут вводить ограничения на применение Украиной истребителей, как это было в случае с Бельгией.
По ее словам, пока Украина придерживается статьи 51 Устава ООН и международного гуманитарного права, поставляемая Нидерландами военная техника может использоваться для достижения военных целей.
Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке, а как только мы передаем их Украине, они могут их использовать. Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они используют это для достижения военных целей, которых им необходимо достичь в целях самообороны.
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