Помощь Украине. Нидерланды выделят 400 млн евро на производство БМП

Нидерланды инвестируют в победу Украины

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен днем 7 июня.

Нидерланды инвестируют 400 млн евро в шведский фонд по производству боевых машин пехоты для Украины. Производство автомобилей должно производиться "в основном" в Нидерландах. Кайса Оллонгрен Министр обороны Нидерландов

Кроме денег на помощь Украине правительство представляет план действий по наращиванию оборонной промышленности Нидерландов. К примеру, будет создан фонд стартапов на оборонном рынке, в который министерство обороны и минэкономики внесли 25 млн евро. Также 54 млн евро будут инвестированы в разработку дронов для вооруженных сил Нидерландов.

Украина может использовать F-16 от Нидерландов без ограничений

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что нет никаких ограничений на использование Украиной F-16 от Нидерландов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды намерены передать Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям в России. Поделиться

Оллонгрен также сказала, что Нидерланды не будут вводить ограничения на применение Украиной истребителей, как это было в случае с Бельгией.

По ее словам, пока Украина придерживается статьи 51 Устава ООН и международного гуманитарного права, поставляемая Нидерландами военная техника может использоваться для достижения военных целей.