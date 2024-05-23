Помощь Украине. Нидерланды и IFU приобретут военное оборудование на сумму 175 млн евро

Международный фонд поддержки Украины за софинансирование Нидерландов закупит дополнительное военное оборудование для Украины на сумму 175 млн евро.
Нидерланды помогут Украине
Украина получит дополнительную помощь от Нидерландов
Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен написала в соцсети Х.
Ukraine needs more resources for air and maritime defence. The International Fund for Ukraine (IFU) has therefore announced the purchase of materiel to the value of € 175 million, co-financed by the Netherlands. #StandWithUkraine— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) May 23, 2024
International Fund for Ukraine помогает ВСУ: что известно
International Fund for Ukraine — это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, а в его исполнительный орган входят также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в общей сложности внесли в фонд более миллиарда евро.
В Швеции согласовали программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму около 7 млрд долл в течение трех лет.
Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине.
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