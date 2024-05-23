Помощь Украине. Нидерланды и IFU приобретут военное оборудование на сумму 175 млн евро

Международный фонд поддержки Украины за софинансирование Нидерландов закупит дополнительное военное оборудование для Украины на сумму 175 млн евро.

Нидерланды помогут Украине

Украина получит дополнительную помощь от Нидерландов

Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен написала в соцсети Х.

Ukraine needs more resources for air and maritime defence. The International Fund for Ukraine (IFU) has therefore announced the purchase of materiel to the value of € 175 million, co-financed by the Netherlands. #StandWithUkraine — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) May 23, 2024

Украине нужно больше ресурсов для воздушной и морской обороны. Поэтому Международный фонд поддержки Украины (IFU) объявил о закупке оборудования на сумму 175 млн евро при софинансировании Нидерландов. Кайса Оллонгрен Министр обороны Нидерландов

International Fund for Ukraine помогает ВСУ: что известно

International Fund for Ukraine — это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, а в его исполнительный орган входят также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в общей сложности внесли в фонд более миллиарда евро.

На страницах правительства Британии и Минобороны пока не публиковали деталей новой помощи из-за этого механизма, анонсированного Оллонгрен. Поделиться

В Швеции согласовали программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму около 7 млрд долл в течение трех лет.