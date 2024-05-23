Помощь Украине. Нидерланды и IFU приобретут военное оборудование на сумму 175 млн евро
Категория
Украина
Дата публикации

Помощь Украине. Нидерланды и IFU приобретут военное оборудование на сумму 175 млн евро

Нидерланды
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Источник:  online.ua

Международный фонд поддержки Украины за софинансирование Нидерландов закупит дополнительное военное оборудование для Украины на сумму 175 млн евро.

Нидерланды помогут Украине

Украина получит дополнительную помощь от Нидерландов

Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен написала в соцсети Х.

Украине нужно больше ресурсов для воздушной и морской обороны. Поэтому Международный фонд поддержки Украины (IFU) объявил о закупке оборудования на сумму 175 млн евро при софинансировании Нидерландов.

Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен

Министр обороны Нидерландов

International Fund for Ukraine помогает ВСУ: что известно

International Fund for Ukraine — это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, а в его исполнительный орган входят также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в общей сложности внесли в фонд более миллиарда евро.

На страницах правительства Британии и Минобороны пока не публиковали деталей новой помощи из-за этого механизма, анонсированного Оллонгрен.

В Швеции согласовали программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму около 7 млрд долл в течение трех лет.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Румыния готовит новый пакет военной помощи Украине.

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