Допомога Україні. Нідерланди та IFU придбають військове обладнання на суму 175 млн євро

Міжнародний фонд з підтримки України за співфінансування Нідерландів закупить додаткове військове обладнання для України на суму 175 млн євро.
Нідерланди допоможуть Україні
Україна отримає додаткову допомогу від Нідерландів.
Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала у соцмережі Х.
Ukraine needs more resources for air and maritime defence. The International Fund for Ukraine (IFU) has therefore announced the purchase of materiel to the value of € 175 million, co-financed by the Netherlands. #StandWithUkraine— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) May 23, 2024
International Fund for Ukraine допомагає ЗСУ: що відомо
International Fund for Ukraine — це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, а до його виконавчого органу входять також Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва. Ці країни, а також Ісландія, Австралія та Нова Зеландія, загалом внесли до фонду понад мільярд євро.
У Швеції погодили програму додаткової військової підтримки України на загальну суму близько 7 млрд доларів протягом трьох років.
Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні.
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