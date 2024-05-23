Допомога Україні. Нідерланди та IFU придбають військове обладнання на суму 175 млн євро

Міжнародний фонд з підтримки України за співфінансування Нідерландів закупить додаткове військове обладнання для України на суму 175 млн євро.

Нідерланди допоможуть Україні

Україна отримає додаткову допомогу від Нідерландів.

Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала у соцмережі Х.

Ukraine needs more resources for air and maritime defence. The International Fund for Ukraine (IFU) has therefore announced the purchase of materiel to the value of € 175 million, co-financed by the Netherlands. #StandWithUkraine — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) May 23, 2024

Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони. Тому Міжнародний фонд з підтримки України (IFU) оголосив про закупівлю обладнання на суму 175 млн євро за співфінансування Нідерландів. Кайса Оллонгрен Міністерка оборони Нідерландів

International Fund for Ukraine допомагає ЗСУ: що відомо

International Fund for Ukraine — це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, а до його виконавчого органу входять також Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва. Ці країни, а також Ісландія, Австралія та Нова Зеландія, загалом внесли до фонду понад мільярд євро.

На сторінках уряду Британії та Міноборони поки не публікували деталей щодо нової допомоги через цей механізм, анонсованої Оллонгрен. Поширити

У Швеції погодили програму додаткової військової підтримки України на загальну суму близько 7 млрд доларів протягом трьох років.