Нідерланди пообіцяли прискорити постачання Україні систем ППО та боєприпасів

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також зазначив, що мав розмову з Президентом Зеленським “про все, що Нідерланди роблять для підтримки його країни.
Нідерланди допоможуть Україні з ППО
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що агресія Росії в Україні та проти неї не припиняється, Україна гостро потребує допомоги.
Про це він написав у соцмережі Х.
За словами прем’єр-міністра Нідерландів, “ми беремо участь у німецькій ініціативі щодо швидкого постачання засобів ППО дальньої дії. Наше міністерство оборони наполегливо працює над пошуком засобів ППО, які Україна зможе використовувати для нейтралізації атак російських безпілотників і ракет. Ми також працюємо з Данією та Чеською Республікою над швидкою доставкою засобів протиповітряної оборони та боєприпасів (включаючи артилерійські снаряди), і ми все ще вивчаємо варіанти подальших заходів.
Що пропонує Рютте стосовно забезпечення України системами ППО
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що одні лише добрі слова не захистять Україну від повітряних атак злочинної армії РФ.
Очільник уряду Нідерландів підкреслив, що його країна, а також Данія та Чехія розглянуть варіант приєднатись до ініціативи Німеччини з пошуку додаткових систем ППО для України.
Щодня під обстріл потрапляють житлові будинки, школи, інфраструктура. І це робить життя людей, які там живуть, все важчим і важчим. На додачу до цього, українці все частіше страждають від обстрілів касетними бомбами, які запускаються з-за лінії фронту, — підкреслив прем’єр-міністр Нідерландів.
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