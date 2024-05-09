Нідерланди пообіцяли прискорити постачання Україні систем ППО та боєприпасів
Категорія
Україна
Дата публікації

Нідерланди пообіцяли прискорити постачання Україні систем ППО та боєприпасів

Mark Rutte
Нідерланди та Україна

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також зазначив, що мав розмову з Президентом Зеленським “про все, що Нідерланди роблять для підтримки його країни. 

Нідерланди допоможуть Україні з ППО

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що агресія Росії в Україні та проти неї не припиняється, Україна гостро потребує допомоги.

Про це він написав у соцмережі Х.

Агресія Росії в Україні та проти неї не припиняється. Авіаудари по Харкову та інших місцях призвели до нових жертв серед цивільного населення сьогодні та останні кілька днів. Щоб протистояти цій навалі, Україна гостро потребує нашої допомоги. Новий пакет військової підтримки, який зараз надають США, має вирішальне значення в цьому відношенні.

Марк Рютте

Марк Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

За словами прем’єр-міністра Нідерландів, “ми беремо участь у німецькій ініціативі щодо швидкого постачання засобів ППО дальньої дії. Наше міністерство оборони наполегливо працює над пошуком засобів ППО, які Україна зможе використовувати для нейтралізації атак російських безпілотників і ракет. Ми також працюємо з Данією та Чеською Республікою над швидкою доставкою засобів протиповітряної оборони та боєприпасів (включаючи артилерійські снаряди), і ми все ще вивчаємо варіанти подальших заходів.

Крім того, беремо участь в ініціативі Естонії щодо постачання в Україну боєприпасів із наявних запасів. Ми продовжуємо тісно консультуватися з нашими партнерами з ЄС та союзниками по НАТО щодо координації та посилення нашої підтримки України.

Що пропонує Рютте стосовно забезпечення України системами ППО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що одні лише добрі слова не захистять Україну від повітряних атак злочинної армії РФ. 

Очільник уряду Нідерландів підкреслив, що його країна, а також Данія та Чехія розглянуть варіант приєднатись до ініціативи Німеччини з пошуку додаткових систем ППО для України.

Щодня під обстріл потрапляють житлові будинки, школи, інфраструктура. І це робить життя людей, які там живуть, все важчим і важчим. На додачу до цього, українці все частіше страждають від обстрілів касетними бомбами, які запускаються з-за лінії фронту, — підкреслив прем’єр-міністр Нідерландів.

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