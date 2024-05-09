Нидерланды пообещали ускорить поставки Украине систем ПВО и боеприпасов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отметил, что беседовал с Президентом Зеленским “обо всем, что Нидерланды делают для поддержки его страны.
Нидерланды помогут Украине с ПВО
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что агрессия России в Украине и против нее не прекращается, Украина остро нуждается в помощи.
Об этом он написал в соцсети Х.
По словам премьер-министра Нидерландов, “мы участвуем в немецкой инициативе по быстрой поставке средств ПВО дальнего действия. Наше министерство обороны упорно работает над поиском средств ПВО, которые Украина сможет использовать для нейтрализации атак российских беспилотников и ракет. Мы также работаем с Данией и Чешской Республикой над быстрой доставкой средств противовоздушной обороны и боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), и мы все еще изучаем варианты дальнейших мер”.
Что предлагает Рютте по обеспечению Украины системами ПВО
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что одни только добрые слова не оградят Украину от воздушных атак преступной армии РФ.
Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что его страна, а также Дания и Чехия рассмотрят вариант присоединиться к инициативе Германии по поиску дополнительных систем ПВО для Украины.
Каждый день под обстрел попадают жилые дома, школы, инфраструктура. И это делает жизнь людей, которые там живут, все труднее и труднее. Вдобавок к этому украинцы все чаще страдают от обстрелов кассетными бомбами, которые запускаются из-за линии фронта, — подчеркнул премьер-министр Нидерландов.
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