Нидерланды пообещали ускорить поставки Украине систем ПВО и боеприпасов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отметил, что беседовал с Президентом Зеленским “обо всем, что Нидерланды делают для поддержки его страны.

Нидерланды помогут Украине с ПВО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что агрессия России в Украине и против нее не прекращается, Украина остро нуждается в помощи.

Об этом он написал в соцсети Х.

📞: Russia’s aggression in and against Ukraine continues unabated. Air strikes on Kharkiv and other places caused fresh civilian casualties today and in the past few days. To withstand this onslaught, Ukraine badly needs our help. The new military support package that the US is… — Mark Rutte (@MinPres) May 8, 2024

Агрессия России в Украине и против нее не прекращается. Авиаудары по Харькову и другим местам привели к новым жертвам среди гражданского населения сегодня и в последние несколько дней. Чтобы противостоять этому нашествию, Украина остро нуждается в нашей помощи. Новый пакет военной поддержки, оказываемый сейчас США, имеет решающее значение в этом отношении. Марк Рютте Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

По словам премьер-министра Нидерландов, “мы участвуем в немецкой инициативе по быстрой поставке средств ПВО дальнего действия. Наше министерство обороны упорно работает над поиском средств ПВО, которые Украина сможет использовать для нейтрализации атак российских беспилотников и ракет. Мы также работаем с Данией и Чешской Республикой над быстрой доставкой средств противовоздушной обороны и боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), и мы все еще изучаем варианты дальнейших мер”.

Кроме того, Нидерланды участвуют в инициативе Эстонии по поставке в Украину боеприпасов из имеющихся запасов. Мы продолжаем тесно консультироваться с нашими партнерами из ЕС и союзниками по НАТО по координации и усилению нашей поддержки Украины. Поделиться

Что предлагает Рютте по обеспечению Украины системами ПВО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что одни только добрые слова не оградят Украину от воздушных атак преступной армии РФ.

Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что его страна, а также Дания и Чехия рассмотрят вариант присоединиться к инициативе Германии по поиску дополнительных систем ПВО для Украины.