Нидерланды пообещали ускорить поставки Украине систем ПВО и боеприпасов
Категория
Украина
Дата публикации

Нидерланды пообещали ускорить поставки Украине систем ПВО и боеприпасов

Mark Rutte
Нидерланды и Украина
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отметил, что беседовал с Президентом Зеленским “обо всем, что Нидерланды делают для поддержки его страны.

Нидерланды помогут Украине с ПВО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что агрессия России в Украине и против нее не прекращается, Украина остро нуждается в помощи.

Об этом он написал в соцсети Х.

Агрессия России в Украине и против нее не прекращается. Авиаудары по Харькову и другим местам привели к новым жертвам среди гражданского населения сегодня и в последние несколько дней. Чтобы противостоять этому нашествию, Украина остро нуждается в нашей помощи. Новый пакет военной поддержки, оказываемый сейчас США, имеет решающее значение в этом отношении.

Марк Рютте

Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

По словам премьер-министра Нидерландов, “мы участвуем в немецкой инициативе по быстрой поставке средств ПВО дальнего действия. Наше министерство обороны упорно работает над поиском средств ПВО, которые Украина сможет использовать для нейтрализации атак российских беспилотников и ракет. Мы также работаем с Данией и Чешской Республикой над быстрой доставкой средств противовоздушной обороны и боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), и мы все еще изучаем варианты дальнейших мер”.

Кроме того, Нидерланды участвуют в инициативе Эстонии по поставке в Украину боеприпасов из имеющихся запасов. Мы продолжаем тесно консультироваться с нашими партнерами из ЕС и союзниками по НАТО по координации и усилению нашей поддержки Украины.

Что предлагает Рютте по обеспечению Украины системами ПВО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что одни только добрые слова не оградят Украину от воздушных атак преступной армии РФ.

Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что его страна, а также Дания и Чехия рассмотрят вариант присоединиться к инициативе Германии по поиску дополнительных систем ПВО для Украины.

Каждый день под обстрел попадают жилые дома, школы, инфраструктура. И это делает жизнь людей, которые там живут, все труднее и труднее. Вдобавок к этому украинцы все чаще страдают от обстрелов кассетными бомбами, которые запускаются из-за линии фронта, — подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

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