Допомога Україні. Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво БМП

Нідерланди інвестують 400 млн євро у шведський фонд з виробництва бойових машин піхоти для України.
Головні тези:
- Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво бойових машин піхоти для України з метою підтримки української оборони.
- Уряд Нідерландів також розробляє плани нарощування оборонної промисловості, включно зі створенням фонду стартапів та інвестування у розробку дронів.
- Міністерка оборони Нідерландів заявила, що Україна може використовувати F-16 без обмежень з метою самооборони та завдавання ударів по цілях у Росії.
- Нідерланди не накладатимуть обмежень на застосування військової техніки Україною, дотримуючись міжнародного права та права на самооборону.
- Ініціатива надання допомоги українській обороні свідчить про підтримку та співпрацю між Нідерландами та Україною.
Нідерланди інвестують у перемогу України
Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вдень 7 червня.
Окрім грошей на допомогу Україні уряд представляє план дій щодо нарощування оборонної промисловості Нідерландів. Наприклад, буде створено фонд стартапів на оборонному ринку, до якого міністерство оборони та мінекономіки внесли 25 млн євро. Також 54 млн євро буде інвестовано у розробку дронів для збройних сил Нідерландів.
Україна може використовувати F-16 від Нідерландів без обмежень
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що немає жодних обмежень на використання Україною F-16 від Нідерландів.
Оллонгрен також сказала, що Нідерланди не вводитимуть обмежень на застосування Україною винищувачів, як це було у випадку з Бельгією.
За її словами, поки Україна дотримується статті 51 Статуту ООН і міжнародного гуманітарного права, військова техніка, що постачається Нідерландами, може використовуватися для досягнення військових цілей.
Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якого іншого постачання, а саме щойно ми передаємо їх Україні, вони можуть їх використовувати. Ми лише просимо їх дотримуватися міжнародного права та права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, що означає, що вони використовують це для досягнення військових цілей, яких їм необхідно досягти з метою самооборони.
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