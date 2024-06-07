Допомога Україні. Нідерланди виділять 400 млн євро на виробництво БМП

Нідерланди інвестують 400 млн євро у шведський фонд з виробництва бойових машин піхоти для України.

Нідерланди інвестують у перемогу України

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вдень 7 червня.

Нідерланди інвестують 400 млн євро у шведський фонд із виробництва бойових машин піхоти для України. Виробництво автомобілів має здійснюватися “в основному” у Нідерландах. Кайса Оллонгрен Міністерка оборони Нідерландів

Окрім грошей на допомогу Україні уряд представляє план дій щодо нарощування оборонної промисловості Нідерландів. Наприклад, буде створено фонд стартапів на оборонному ринку, до якого міністерство оборони та мінекономіки внесли 25 млн євро. Також 54 млн євро буде інвестовано у розробку дронів для збройних сил Нідерландів.

Україна може використовувати F-16 від Нідерландів без обмежень

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що немає жодних обмежень на використання Україною F-16 від Нідерландів.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила Київ, що 24 винищувачі F-16, які Нідерланди мають намір передати Україні, можуть бути використані для нанесення ударів по цілях у Росії. Поширити

Оллонгрен також сказала, що Нідерланди не вводитимуть обмежень на застосування Україною винищувачів, як це було у випадку з Бельгією.

За її словами, поки Україна дотримується статті 51 Статуту ООН і міжнародного гуманітарного права, військова техніка, що постачається Нідерландами, може використовуватися для досягнення військових цілей.