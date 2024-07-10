Нидерланды предоставляют Украине дополнительные 300 млн евро на боеприпасы для F-16

Нидерланды выделяют дополнительно 300 млн евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые передадут Украине.

Нидерланды предоставляют Украине 300 млн евро

Нидерланды выделяют дополнительно 300 млн евро на закупку боеприпасов для F-16, которые в скором времени поставят Украине. Это вдобавок к 150 млн евро, которые ранее были зарезервированы для этой цели. Речь идет о закупаемом непосредственно в промышленности вооружении F-16 — говорится в сообщении со ссылкой на заявление министра обороны Рубена Брекельманса во время саммита НАТО в Вашингтоне. Поделиться

По его словам, это вооружение имеет решающее значение.

F-16 с закупаемыми нами боеприпасами могут помочь отбить российские атаки. Агрессия Путина не знает границ, поэтому наша поддержка должна продолжаться. Приобретая эти дополнительные боеприпасы для F-16, мы хотим дать Москве сигнал о том, что союзники по НАТО продолжают поддерживать Украину. Россия не должна выиграть эту войну, это тоже в интересах нашей безопасности. Рубен Брекельманс Министр обороны Нидерландов

Нидерланды объявили о дополнительном Patriot для Украины

Министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп 7 июля в Киеве сообщили, что вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны.

Об этом члены нового правительства Нидерландов объявили на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса в Украину, — сказал Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 млн евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.