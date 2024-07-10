Нидерланды предоставляют Украине дополнительные 300 млн евро на боеприпасы для F-16

Нидерланды выделяют дополнительно 300 млн евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые передадут Украине.
Главные тезисы
- Решение Нидерландов выделить 300 млн евро на боеприпасы для F-16 для Украины имеет стратегическое значение в контексте российской агрессии.
- Нидерланды также объявили о предоставлении Украине комплекса Patriot для усиления обороны от воздушных атак.
- Сотрудничество между Нидерландами и Украиной включает закупку украинского оружия и финансирование криминалистических исследований.
- Дополнительные боеприпасы для F-16 помогут защитить Украину от российских атак, подчеркивая поддержку союзников по НАТО.
- Нидерланды также выделяют средства на проведение криминалистических исследований и идентификацию тел, демонстрируя свою поддержку и солидарность с Украиной.
Нидерланды предоставляют Украине 300 млн евро
По его словам, это вооружение имеет решающее значение.
Нидерланды объявили о дополнительном Patriot для Украины
Министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспаро Вельдкамп 7 июля в Киеве сообщили, что вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны.
Об этом члены нового правительства Нидерландов объявили на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Мы сегодня обсудили, как эта инициатива будет реализована и ожидаемые сроки доставки этого комплекса в Украину, — сказал Дмитрий Кулеба.
Он также добавил, что Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.
Министр иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкамп рассказал, что его страна выделит 2 млн евро на проведение криминалистических исследований и идентификации тел.
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