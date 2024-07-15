Хватит ли Украине F-16 в этом году для противодействия авиации РФ — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Хватит ли Украине F-16 в этом году для противодействия авиации РФ — ответ Зеленского

Офис Президента Украины
F-16
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По словам президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции, в этом году Украина не получит от партнеров достаточного количества F-16 для установления паритета в небе с авиацией преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украина не получит в этом году достаточного количества F-16 для противостояния авиации РФ.
  • Зеленский подчеркнул необходимость стратегического решения об F-16 и расширения базы обучения пилотов на этих истребителях.
  • Сотрудничество с местными властями в США и другими странами поможет улучшить обороноспособность Украины
  • Украине требуется увеличение количества F-16 в ближайшее время для обеспечения эффективной защиты воздушного пространства.
  • На фоне недостатка F-16 Зеленский призвал к ежедневной работе над укреплением обороноспособности страны.

Украине в этом году не хватит F-16 для превосходства в воздухе над армией РФ

В любом случае все, что приходит в Украину, нас укрепляет, а не наоборот. Решение о F-16 – стратегическое. Количество пока что не стратегическое. Есть серьезное количество самолетов, о котором я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы по обе стороны, - объяснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что речь идет прежде всего о процессе обучения пилотов.

Вы знаете, что нельзя изъять боевых пилотов – всех или большинство, потому что они выполняют свою задачу сегодня, самое главное – защищают небо наше. И потому есть часть обучающихся пилотов проходят важное долговременное (обучение), к сожалению, но такой запрос. Тренировки проходят в разных странах Европы и в Соединенных Штатах Америки, – отметил президент.

В этом году Украина не получит достаточное количество F-16
Владимир Зеленский

Какие в Украине ожидания получения F-16

По его словам, в течение лета Украина должна получить от партнеров определенное количество F-16.

И до конца года мы получим самолеты. Так и будет. Я не могу сейчас вам сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Зачем? Они точно укрепят нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на равных с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина впоследствии ожидает получить достаточное количество F-16 от партнеров.

Да, мы проговаривали и с президентом, и с Конгрессом, и вы знаете, почему я начал работу с местными властями в Соединенных Штатах Америки. Потому что они оказывают большое влияние и на Конгресс, и на центральную власть. Ибо в некоторых штатах есть ключевые производства самолетов, "Петриотов" и т.д. И когда мы снизу также договариваемся - у них потом есть соответствующие сигналы и влияние на других людей во власти Соединенных Штатов, - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украине также необходимо сокращение обучения на F-16 и расширение базы обучения на этих истребителях.

Нам нужно увеличение количества самолетов в ближайшее время, а не через 3, 4, 5 лет. Вот такие задачи. Все эти вопросы поднимаем. На все эти вопросы получаем ответы, наверное, не всегда те, которые мы хотим услышать сегодня. Завтра могут быть другие ответы. Над этим нужно ежедневно работать, – объясняет Зеленский.

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