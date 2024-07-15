По словам президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции, в этом году Украина не получит от партнеров достаточного количества F-16 для установления паритета в небе с авиацией преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украина не получит в этом году достаточного количества F-16 для противостояния авиации РФ.
- Зеленский подчеркнул необходимость стратегического решения об F-16 и расширения базы обучения пилотов на этих истребителях.
- Сотрудничество с местными властями в США и другими странами поможет улучшить обороноспособность Украины
- Украине требуется увеличение количества F-16 в ближайшее время для обеспечения эффективной защиты воздушного пространства.
- На фоне недостатка F-16 Зеленский призвал к ежедневной работе над укреплением обороноспособности страны.
Украине в этом году не хватит F-16 для превосходства в воздухе над армией РФ
Глава государства подчеркнул, что речь идет прежде всего о процессе обучения пилотов.
Какие в Украине ожидания получения F-16
По его словам, в течение лета Украина должна получить от партнеров определенное количество F-16.
Президент подчеркнул, что Украина впоследствии ожидает получить достаточное количество F-16 от партнеров.
Он добавил, что Украине также необходимо сокращение обучения на F-16 и расширение базы обучения на этих истребителях.
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