Да, мы проговаривали и с президентом, и с Конгрессом, и вы знаете, почему я начал работу с местными властями в Соединенных Штатах Америки. Потому что они оказывают большое влияние и на Конгресс, и на центральную власть. Ибо в некоторых штатах есть ключевые производства самолетов, "Петриотов" и т.д. И когда мы снизу также договариваемся - у них потом есть соответствующие сигналы и влияние на других людей во власти Соединенных Штатов, - подчеркнул глава государства.