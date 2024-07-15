За словами президента Володимира Зеленського під час пресконференції, цього року Україна не отримає від партнерів достатньої кількості F-16 для встановлення парітету у небі із авіацією злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Україна цього року не отримає достатньої кількості F-16 для переваги у повітрі над армією РФ.
- Президент Зеленський підкреслив важливість стратегічного рішення про F-16 та нестачу кількості літаків цього року.
- Україна очікує отримання певної кількості F-16 протягом літа, але цього не вистачить для повноцінної боротьби з російською авіацією.
- Зеленський наголошує на необхідності розширення бази навчання пілотів на F-16 та збільшення кількості літаків найближчим часом.
- Співпраця з місцевою владою в США та укладені угоди з іншими країнами щодо отримання F-16 можуть поліпшити обороноздатність України у майбутньому.
Україні цього року не вистачить F-16 для переваги у повітрі над армією РФ
Глава держави підкреслив, що мова йде, насамперед, про процесс навчання пілотів.
Які в Україні очікування щодо отримання F-16
За його словами, протягом літа Україна має отримати від партнерів певну кількість F-16.
Президент підкреслив, що Україна згодом очікує отримати достатню кількість F-16 від партнерів.
Він додав, що Україні також треба скорочення навчання на F-16 і розширення бази навчання на цих винищувачах.
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