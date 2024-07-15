І до кінця року ми ще отримаємо літаки. Так воно й буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоби боротися на рівній з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо, - зазначив Зеленський.