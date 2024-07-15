Чи вистачить Україні F-16 цього року для протидії авіації РФ — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи вистачить Україні F-16 цього року для протидії авіації РФ — відповідь Зеленського

Офіс Президента України
F-16

За словами президента Володимира Зеленського під час пресконференції, цього року Україна не отримає від партнерів достатньої кількості F-16 для встановлення парітету у небі із авіацією злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • Україна цього року не отримає достатньої кількості F-16 для переваги у повітрі над армією РФ.
  • Президент Зеленський підкреслив важливість стратегічного рішення про F-16 та нестачу кількості літаків цього року.
  • Україна очікує отримання певної кількості F-16 протягом літа, але цього не вистачить для повноцінної боротьби з російською авіацією.
  • Зеленський наголошує на необхідності розширення бази навчання пілотів на F-16 та збільшення кількості літаків найближчим часом.
  • Співпраця з місцевою владою в США та укладені угоди з іншими країнами щодо отримання F-16 можуть поліпшити обороноздатність України у майбутньому.

Україні цього року не вистачить F-16 для переваги у повітрі над армією РФ

У будь-якому випадку, усе, що приходить в Україну, нас зміцнює, а не навпаки. Рішення про F-16 - стратегічне. Кількість, поки що, не стратегічна. Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків, - пояснив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що мова йде, насамперед, про процесс навчання пілотів.

Ви знаєте, що не можна вилучити бойових пілотів - всіх або більшість, бо вони виконують своє завдання сьогодні, найголовніше - захищають небо наше. І тому є частина пілотів, які навчаються, проходять важливе довготривале (навчання), на жаль, але такий запит. Тренування проходять у різних країнах Європи та у Сполучених Штатах Америки, - зазначив президент.

Цього року Україна не отримає достатньої кількості F-16
Володимир Зеленський

Які в Україні очікування щодо отримання F-16

За його словами, протягом літа Україна має отримати від партнерів певну кількість F-16.

І до кінця року ми ще отримаємо літаки. Так воно й буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоби боротися на рівній з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо, - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна згодом очікує отримати достатню кількість F-16 від партнерів.

Так, ми проговорювали і з президентом, і з Конгресом, і ви знаєте, чому я почав роботу з місцевою владою в Сполучених Штатах Америки. Тому що, вони мають великий вплив і на Конгрес, і на центральну владу. Бо в деяких штатах є ключові виробництва літаків, "Петріотів" і тощо. І коли ми знизу також домовляємося - вони мають потім відповідні сигнали і вплив на інших людей у владі Сполучених Штатів, - наголосив глава держави.

Він додав, що Україні також треба скорочення навчання на F-16 і розширення бази навчання на цих винищувачах.

Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за 3, 4, 5 років. Ось такі завдання. Усі ці питання порушуємо. На всі ці питання отримуємо відповіді, напевно не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати, - пояснює Зеленський.

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