F-16 для Украины. Нидерланды пообещали как можно скорее передать партию самолетов
Категория
Мир
Дата публикации

F-16 для Украины. Нидерланды пообещали как можно скорее передать партию самолетов

F-16
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Источник:  Укринформ

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что истребители F-16 от Нидерландов поступят в Украину в ближайшее время.

Главные тезисы

  • Истребители F-16 от Нидерландов будут переданы в Украину в ближайшее время, украинские пилоты успешно осваивают эту технику и показывают выдающиеся навыки.
  • Поставка истребителей F-16 станет ключевым элементом национальной обороны Украины и повысит противовоздушную защиту страны.
  • Президент Украины подтвердил скорое принятие решения о сроках передачи истребителей F-16, что увеличит количество доступных самолетов для страны.

Нидерланды скоро предоставят Украине F-16

Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что хотел бы информировать всех, насколько это возможно. Но мы знаем, что F-16 является мишенью для России, и если мы поделимся деталями, точной датой и временем, то это будет очень ценная информация для российского режима. И мы не хотим делать их более информированными, чем они есть. Это то, чем я не буду делиться.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов

Он также отметил, что украинские пилоты очень быстро учатся и делают удивительную работу.

Также я не буду называть их точное количество, потому что это тоже ценная информация для России. Я могу сказать, что то, что сейчас делают украинские пилоты, это действительно удивительно. Обычно нидерландским пилотам требуется много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить достаточно сложную систему. Украинские пилоты сейчас делают это через год-полтора. Это действительно что-то выдающееся.

По его словам, все процессы передачи вооружений должны проходить безопасным и надежным способом.

Он также отметил, что истребители важны для защиты и защиты.

Я думаю, что на первом этапе противовоздушная оборона станет важнейшим способом использования F-16. И, возможно, впоследствии можно будет использовать и для других маневров. Но приоритет — противовоздушная оборона.

Что известно о решениях с определением сроков передачи Украине истребителей F-16

Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время партнеры Украины окончательно примут решение о сроках передачи истребителей F-16.

Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне, будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине. Вчера для Украины мы получили решение еще о 5 "петриотах" и десятках других систем ПВО, сегодня — решения по самолетам, — подчеркнул Зеленский.

Также, по словам Зеленского, будут подписаны два новых договора безопасности.

Там, в соглашениях, поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты наших воинов, всех наших людей, восстановления. Все это мы учитываем в соглашениях безопасности именно так, как нужно, — объясняет глава государства.

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