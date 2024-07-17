F-16 для Украины. Нидерланды пообещали как можно скорее передать партию самолетов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что истребители F-16 от Нидерландов поступят в Украину в ближайшее время.
Главные тезисы
- Истребители F-16 от Нидерландов будут переданы в Украину в ближайшее время, украинские пилоты успешно осваивают эту технику и показывают выдающиеся навыки.
- Поставка истребителей F-16 станет ключевым элементом национальной обороны Украины и повысит противовоздушную защиту страны.
- Президент Украины подтвердил скорое принятие решения о сроках передачи истребителей F-16, что увеличит количество доступных самолетов для страны.
Нидерланды скоро предоставят Украине F-16
Он также отметил, что украинские пилоты очень быстро учатся и делают удивительную работу.
По его словам, все процессы передачи вооружений должны проходить безопасным и надежным способом.
Он также отметил, что истребители важны для защиты и защиты.
Я думаю, что на первом этапе противовоздушная оборона станет важнейшим способом использования F-16. И, возможно, впоследствии можно будет использовать и для других маневров. Но приоритет — противовоздушная оборона.
Что известно о решениях с определением сроков передачи Украине истребителей F-16
Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время партнеры Украины окончательно примут решение о сроках передачи истребителей F-16.
Также, по словам Зеленского, будут подписаны два новых договора безопасности.
Там, в соглашениях, поддержка санкций против России, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты наших воинов, всех наших людей, восстановления. Все это мы учитываем в соглашениях безопасности именно так, как нужно, — объясняет глава государства.
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