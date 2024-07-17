F-16 для Украины. Нидерланды пообещали как можно скорее передать партию самолетов

Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что хотел бы информировать всех, насколько это возможно. Но мы знаем, что F-16 является мишенью для России, и если мы поделимся деталями, точной датой и временем, то это будет очень ценная информация для российского режима. И мы не хотим делать их более информированными, чем они есть. Это то, чем я не буду делиться.