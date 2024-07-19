ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині
Категорія
Події
Дата публікації

ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині

ОСУВ "Хортиця"
Су-25

У Донецькій області українські військові ліквідували винищувач Су-25. Збиття ворожого літака сталося на Покровському напрямку.

Головні тези:

  • Українські військові збили російський літак Су-25 на Покровському напрямку в Донецькій області.
  • Збиття ворожого літака сталося під час обстрілу позицій українських військових.
  • Знищення російського бойового літака Су-25 було відзначено в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) “Хортиця”.
  • Збиття літака Су-25 є підтвердженням високої бойової готовності українських військових.

Українські зенітники знищили російський літак Су-25 на Донеччині

Літак збили воїни-зенітники з 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Як кажуть військові, він вже палає в степах українського Донбасу.

Збиття Су-25 на Донеччині: що відомо

Українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 Донеччині.

Про це 7 липня повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) “Хортиця”.

На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25. На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

Зазначається, що саме воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, “який тепер догорає в степах українського Донбасу”.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили російський Су-25 на Донбасі
Генштаб ЗСУ
Су-25
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нацгвардія знищила Су-25 росіян у Донецькій області — відео
НГУ
Нацгвардія знищила Су-25 росіян у Донецькій області — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Воїни-зенітники 110-ої ОМБр збили російський літак Су-25 на Донеччині
ОСУВ "Хортиця"
Су-25

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?