ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині

У Донецькій області українські військові ліквідували винищувач Су-25. Збиття ворожого літака сталося на Покровському напрямку.

Українські зенітники знищили російський літак Су-25 на Донеччині

Літак збили воїни-зенітники з 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Поширити

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Як кажуть військові, він вже палає в степах українського Донбасу. Поширити

Збиття Су-25 на Донеччині: що відомо

Українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 Донеччині.

Про це 7 липня повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) “Хортиця”.

На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25. На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

Зазначається, що саме воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, “який тепер догорає в степах українського Донбасу”.