ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині

У Донецькій області українські військові ліквідували винищувач Су-25. Збиття ворожого літака сталося на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Українські військові збили російський літак Су-25 на Покровському напрямку в Донецькій області.
- Збиття ворожого літака сталося під час обстрілу позицій українських військових.
- Знищення російського бойового літака Су-25 було відзначено в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) “Хортиця”.
- Збиття літака Су-25 є підтвердженням високої бойової готовності українських військових.
Українські зенітники знищили російський літак Су-25 на Донеччині
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця"
На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Збиття Су-25 на Донеччині: що відомо
Українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 Донеччині.
Про це 7 липня повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) “Хортиця”.
На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25. На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.
Зазначається, що саме воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, “який тепер догорає в степах українського Донбасу”.
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