Воїни-зенітники 110-ї ОМБр збили російський літак Су-25 на Донеччині

Збиття Су-25 на Донеччині: що відомо

Українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 Донеччині.

Про це 7 липня повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) “Хортиця”.

На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25. На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони. Поширити

Зазначається, що саме воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, “який тепер догорає в степах українського Донбасу”.

Нацгвардійці знищили "Іглою" російський штурмовик Су-25

Бійці Національної гвардії 28 червня знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, що здійснював бойовий виліт.

Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт.

Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.