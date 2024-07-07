Воїни-зенітники 110-ї ОМБр збили російський літак Су-25 на Донеччині
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Воїни-зенітники 110-ї ОМБр збили російський літак Су-25 на Донеччині

Су-25
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7 липня бійці 110-ої Окремої штурмової бригади знищили на Сході України російський штурмовик Су-25.

Головні тези:

  • Українські воїни-зенітники з 110-ї ОМБр збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
  • Останні події свідчать про впевненість та професіоналізм українських військових у захисті території країни.
  • Збиття російських літаків Су-25 на Сході України є важливим кроком у війні.
  • Дії українських військових свідчать про високий рівень підготовки та готовності до захисту країни від загрози з боку ворога.

Збиття Су-25 на Донеччині: що відомо

Українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 Донеччині.

Про це 7 липня повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) “Хортиця”.

На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25. На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

Зазначається, що саме воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, “який тепер догорає в степах українського Донбасу”.

Нацгвардійці знищили "Іглою" російський штурмовик Су-25

Бійці Національної гвардії 28 червня знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, що здійснював бойовий виліт. 

Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт.

Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.

Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито, — констатують військові.

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Категорія
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