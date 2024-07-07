Воїни-зенітники 110-ї ОМБр збили російський літак Су-25 на Донеччині

7 липня бійці 110-ої Окремої штурмової бригади знищили на Сході України російський штурмовик Су-25.
Головні тези:
- Українські воїни-зенітники з 110-ї ОМБр збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
- Останні події свідчать про впевненість та професіоналізм українських військових у захисті території країни.
- Збиття російських літаків Су-25 на Сході України є важливим кроком у війні.
- Дії українських військових свідчать про високий рівень підготовки та готовності до захисту країни від загрози з боку ворога.
Збиття Су-25 на Донеччині: що відомо
Українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади ім. Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 Донеччині.
Про це 7 липня повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) “Хортиця”.
Зазначається, що саме воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, “який тепер догорає в степах українського Донбасу”.
Нацгвардійці знищили "Іглою" російський штурмовик Су-25
Бійці Національної гвардії 28 червня знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, що здійснював бойовий виліт.
Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт.
Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-