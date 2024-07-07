Воины-зенитчики 110-й ОМБр сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области

7 июля бойцы 110-й Отдельной штурмовой бригады уничтожили на Востоке Украины российский штурмовик Су-25.
Главные тезисы
- Сбит российский самолет Су-25 в Донецкой области украинскими воинами-зенитчиками из 110-й ОМБр.
- Действия украинских военных свидетельствуют о высоком уровне подготовки и готовности к защите от угрозы со стороны врага.
- Уничтожение штурмовика Су-25 подчеркивает решимость Украины в защите своей территории от вражеских атак.
- Нацгвардейцы также успешно сбили враждебный Су-25 при помощи ПЗРК “Игла”, что говорит об оперативности и профессионализме действий украинских военных.
Сбитие Су-25 в Донецкой области: что известно
Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 Донетчины.
Об этом 7 июля сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица".
Отмечается, что именно воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса.
Нацгвардейцы уничтожили "Иглой" российский штурмовик Су-25
Бойцы Национальной гвардии 28 июня уничтожили в Донецкой области вражеский штурмовик Су-25, совершавший боевой вылет.
Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет.
Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.
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