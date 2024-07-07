Воины-зенитчики 110-й ОМБр сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области

Сбитие Су-25 в Донецкой области: что известно

Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 Донетчины.

Об этом 7 июля сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица".

В Донецкой области воины-зенитчики сбили российский Су-25. На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, обстреливавший позиции подразделений Сил обороны. Поделиться

Отмечается, что именно воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса.

Нацгвардейцы уничтожили "Иглой" российский штурмовик Су-25

Бойцы Национальной гвардии 28 июня уничтожили в Донецкой области вражеский штурмовик Су-25, совершавший боевой вылет.

Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет.

Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.