В Донецкой области украинские военные ликвидировали истребитель Су-25. Сбитие вражеского самолета произошло на Покровском направлении.
Главные тезисы
- В Донецкой области украинские военные ликвидировали российский самолет Су-25 на Покровском направлении.
- Российский самолет Су-25 был сбит зенитчиками 110-ой отдельной механизированной бригады Марка Безручко и пылает в степях украинского Донбасса.
- Сбив российский Су-25, украинские военные продемонстрировали свою боевую готовность и решимость защищать свои позиции.
Украинские зенитчики уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области
Об этом сообщает ОСГВ "Хортица"
На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны.
Избиение Су-25 в Донецкой области: что известно
Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 Донеччины.
Об этом 7 июля сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) "Хортица".
В Донецкой области воины-зенитчики сбили российский Су-25. На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, обстреливавший позиции подразделений Сил обороны.
Отмечается, что именно воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса.
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