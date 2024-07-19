В Донецкой области украинские военные ликвидировали истребитель Су-25. Сбитие вражеского самолета произошло на Покровском направлении.

Украинские зенитчики уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области

Самолет сбили воины-зенитчики из 110-ой отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Поделиться

Об этом сообщает ОСГВ "Хортица"

На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

Как говорят военные, он уже пылает в степях украинского Донбасса. Поделиться

Избиение Су-25 в Донецкой области: что известно

Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 Донеччины.

Об этом 7 июля сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) "Хортица".

В Донецкой области воины-зенитчики сбили российский Су-25. На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, обстреливавший позиции подразделений Сил обороны.

Отмечается, что именно воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса.