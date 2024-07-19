ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области
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Проиcшествия
Дата публикации

ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области

ОСГВ "Хортица"
Су-25
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В Донецкой области украинские военные ликвидировали истребитель Су-25. Сбитие вражеского самолета произошло на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • В Донецкой области украинские военные ликвидировали российский самолет Су-25 на Покровском направлении.
  • Российский самолет Су-25 был сбит зенитчиками 110-ой отдельной механизированной бригады Марка Безручко и пылает в степях украинского Донбасса.
  • Сбив российский Су-25, украинские военные продемонстрировали свою боевую готовность и решимость защищать свои позиции.

Украинские зенитчики уничтожили российский самолет Су-25 в Донецкой области

Самолет сбили воины-зенитчики из 110-ой отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Об этом сообщает ОСГВ "Хортица"

На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

Как говорят военные, он уже пылает в степях украинского Донбасса.

Избиение Су-25 в Донецкой области: что известно

Украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 Донеччины.

Об этом 7 июля сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) "Хортица".

В Донецкой области воины-зенитчики сбили российский Су-25. На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, обстреливавший позиции подразделений Сил обороны.

Отмечается, что именно воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса.

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ОСГВ "Хортица"
Су-25

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