Новый глава минобороны РФ Андрей Белоусов уже заявил о предписаниях по созданию на военных авиабазах защитных сооружений для самолетов.
Главные тезисы
- Построение защитных сооружений для самолетов РФ требует значительных затрат и сталкивается с проблемами коррупции.
- Даже в СССР не удавалось создать укрытия такого масштаба и сложности для самолетов, какие требуются сейчас.
- Возможные решения включают в себя строительство укрытий-навесов или металлических ангаров, но это не решит задачу полноценной защиты.
- Россия собирается найти средства на проект, но коррупционные проблемы могут затруднить процесс строительства.
- Необходимость защиты боевых самолетов РФ предполагает возможное строительство сотен укрытий на авиабазах, граничащих с Украиной.
Может ли РФ защитить собственные военные самолеты от атак украинских дронов и ракет
Такое решение он объявил после украинских ударов по аэродромам РФ, среди которых и атака по "Миллерово".
Эксперты подчеркивают, что столь масштабную и сложную задачу не смогли реализовать даже в СССР.
По их информации, цена 2А13 по состоянию на 1972 год составляла 160 тысяч советских рублей, то есть сейчас это будет примерно стоить 1,5 млн долларов.
Однако для защиты самолетов Су-27 и машин на его базе требуются большие укрытия.
Какие аэродромы будет пытаться защитить Россия в первую очередь
Также стоит учесть, что такие укрытия в первую очередь будут строиться на той части аэродромов, которые находятся рядом с Украиной, то есть речь идет о таких авиабазах, как "Кущевская", "Миллерово", "Бельбек", в Таганроге, Воронеже и других на удаленности. до 300 км от границы или линии фронта.
Аналитики подытожили, что нужно учитывать то, что Россия все же найдет деньги на это даже понимая, что "их строительство вполне может столкнуться с традиционными для РФ проблемами с тотальной коррупцией, очковтирательством и показушностью".
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