Аналитики оценили попытки армии оградить собственные самолеты от ударов ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

Аналитики оценили попытки армии оградить собственные самолеты от ударов ВСУ

Самолеты преступной армии РФ
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Источник:  Defence Express

Новый глава минобороны РФ Андрей Белоусов уже заявил о предписаниях по созданию на военных авиабазах защитных сооружений для самолетов.

Главные тезисы

  • Построение защитных сооружений для самолетов РФ требует значительных затрат и сталкивается с проблемами коррупции.
  • Даже в СССР не удавалось создать укрытия такого масштаба и сложности для самолетов, какие требуются сейчас.
  • Возможные решения включают в себя строительство укрытий-навесов или металлических ангаров, но это не решит задачу полноценной защиты.
  • Россия собирается найти средства на проект, но коррупционные проблемы могут затруднить процесс строительства.
  • Необходимость защиты боевых самолетов РФ предполагает возможное строительство сотен укрытий на авиабазах, граничащих с Украиной.

Может ли РФ защитить собственные военные самолеты от атак украинских дронов и ракет

Такое решение он объявил после украинских ударов по аэродромам РФ, среди которых и атака по "Миллерово".

Интересно, что такое решение в российском информационном пространстве преподносится как инициатива "снизу", от так называемых "военкоров" с которыми Белоусов проводил встречи. Хотя отсутствие на российских аэродромах защитных сооружений для самолетов известно очень и очень давно, а именно с 1980-х годов, когда в еще советские войска пошли новые самолеты, физически никак не влезавшие в стандартное укрытие 2А13. Среди них был и Су-27, а машины на его базе и его версии – это валовая часть всего боевого авиапраца "ВКС" РФ. Еще один истребитель – МиГ-31 также не имеет укрытий, – подчеркивается в материале аналитиков.

РФ понадобятся миллиарды долларов для строительства укрытий для самолетов
Самолет преступной армии РФ

Эксперты подчеркивают, что столь масштабную и сложную задачу не смогли реализовать даже в СССР.

При этом даже стандартные арочные укрытия 2А13 (АУ-13) шириной 13 метров строились только в приграничных военных округах, в первую очередь западных, а не по всему СССР. Ибо стандартное арочное укрытие - это о защитном сооружении, с толщиной бетонных стен в 60 см и стальными воротами толщиной в полметра. Но это не просто укрытие, а площадка, позволяющая проводить обслуживание самолета, поэтому она оборудована дополнительными помещениями, электрооборудованием, вентиляцией и системой пожаротушения, - подчеркивают аналитики.

По их информации, цена 2А13 по состоянию на 1972 год составляла 160 тысяч советских рублей, то есть сейчас это будет примерно стоить 1,5 млн долларов.

Однако для защиты самолетов Су-27 и машин на его базе требуются большие укрытия.

Для этой машины в последние годы перед распадом СССР начали строить 2А19 (АУ-19), имевшие ширину 18,6 метра и 50 см стенки с дополнительными внутренними 5-мм стальными листами. То есть его стоимость пропорционально больше, учитывая разницу в площади – минимум в 1,5 раза (площадь 2А13 – 358 кв. м, 2А19 540 кв. м), но зависимость в стоимости не линейная поэтому речь идет о большем модификаторе, – объясняют авторы материала. .

Какие аэродромы будет пытаться защитить Россия в первую очередь

Также стоит учесть, что такие укрытия в первую очередь будут строиться на той части аэродромов, которые находятся рядом с Украиной, то есть речь идет о таких авиабазах, как "Кущевская", "Миллерово", "Бельбек", в Таганроге, Воронеже и других на удаленности. до 300 км от границы или линии фронта.

Учитывая то, что против Украины РФ использует около 300 боевых самолетов, это означает потребность в 300 таких укрытиях и счет, возможно, где-то около миллиарда долларов. Но вполне вероятно, что вместо полноценных укрытий для самолетов в РФ пойдут по пути наименьшего сопротивления и это будут или навесы, как на авиабазе Хмеймим в Сирии. Или металлические ангары, призванные защитить только от непогоды, - подчеркивают аналитики.

Аналитики подытожили, что нужно учитывать то, что Россия все же найдет деньги на это даже понимая, что "их строительство вполне может столкнуться с традиционными для РФ проблемами с тотальной коррупцией, очковтирательством и показушностью".

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