ЗСУ знищили більше 1000 солдатів РФ, 17 ББМ та 4 системи ППО

За добу 21 липня воїни ЗСУ знищили 1050 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 567 760 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 567760 (+1050) осіб ліквідовано;

танків — 8284 (+18) од.;

бойових броньованих машин — 15980 (+17) од.;

артилерійських систем — 15637 (+51) од.;

РСЗВ — 1123 (+2) од.;

засоби ППО — 900 (+4) од.;

літаків — 361 од.;

вертольотів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12475 (+73) од.;

крилаті ракети — 2401 од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21138 (+102) од.;

спеціальна техніка — 2637 (+21) од.

Армія РФ в Україні опинилась у критичній ситуації

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, через втрату у злочинній війні проти України значної кількості бронетехніки окупаційна армія РФ опинилась у критичній ситуації і змушена змінювати власну тактику.

Коваленко зазначив, що військове керівництво країни-агресорки спустошило майже всі склади з технікою і зіткнулось із критичною ситуацією, коли забезпечення власного злочинного наступу стає неможливим.

Характер наступу росіян у наступні пів року змінюватиметься доволі суттєво. Оскільки механізований потенціал у них обмежений. У них з кожним днем стає все менше і менше можливостей ефективно використовувати механізовану компоненту. Водночас людський ресурс у них, дійсно, невичерпний, — підкреслив Коваленко. Поширити

За словами оглядача, через брак механізованої компоненти зміниться інтенсивність ведення загарбниками бойових дій.