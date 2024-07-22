ЗСУ знищили більше 1000 солдатів РФ, 17 ББМ та 4 системи ППО

За добу 21 липня воїни ЗСУ знищили 1050 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 567 760 військових.
Головні тези:
- ЗСУ успішно знищили більше 1000 окупантів, 17 ББМ та 4 системи ППО за одну добу, загострюючи кризову ситуацію для російської армії в Україні.
- Загальні бойові втрати РФ включають ліквідацію понад 565 тис. осіб, 8284 танків, 15980 ББМ, 15637 артилерійських систем та інше військове обладнання.
- За аналізом експерта Олександра Коваленка, через брак техніки російська армія опинилась у критичній ситуації, що вимагає змін в тактиці проведення бойових операцій.
- Прогнозується, що механізовані можливості російської армії будуть обмежені, що призведе до зниження інтенсивності бойових дій та змін тактики наступу і оборони.
- Відомий аналітик підкреслив, що з кожним днем у росіян стає все менше можливостей в ефективному використанні механізованих засобів, що може вплинути на хід військових операцій.
Що відомо про втрати армії РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 567760 (+1050) осіб ліквідовано;
танків — 8284 (+18) од.;
бойових броньованих машин — 15980 (+17) од.;
артилерійських систем — 15637 (+51) од.;
РСЗВ — 1123 (+2) од.;
засоби ППО — 900 (+4) од.;
літаків — 361 од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12475 (+73) од.;
крилаті ракети — 2401 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21138 (+102) од.;
спеціальна техніка — 2637 (+21) од.
Армія РФ в Україні опинилась у критичній ситуації
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, через втрату у злочинній війні проти України значної кількості бронетехніки окупаційна армія РФ опинилась у критичній ситуації і змушена змінювати власну тактику.
Коваленко зазначив, що військове керівництво країни-агресорки спустошило майже всі склади з технікою і зіткнулось із критичною ситуацією, коли забезпечення власного злочинного наступу стає неможливим.
За словами оглядача, через брак механізованої компоненти зміниться інтенсивність ведення загарбниками бойових дій.
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