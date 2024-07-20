По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные 126 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о ситуации на восточном фронте

В частности, в Харьковской области российские оккупанты 5 раз безуспешно пытались атаковать позиции ВСУ в районах Глубокого и Волчанска.

В направлении Купянска зафиксировано 11 вражеских атак. Еще 7 боев продолжаются в районах Глушковки, Стельмаховки и Песчаного.

В направлении Лимана в Донецкой области оккупационная армия РФ 8 раз безуспешно атаковала позиции ВСУ вблизи Невского и Макеевки. В настоящее время украинские военные отразили 5 атак. Три боя еще продолжаются.

В направлении Северска отражены 8 вражеских попыток атак вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

В направлении Краматорска российские оккупанты 11 раз безуспешно атаковали позиции ВСУ вблизи Временного Яра, Калиновки, Новомаркового и Ступочек.

Продолжается еще один бой вблизи Клещиевки.

В направлении Торецкого враг 5 раз безуспешно атаковал в районах Железного, Северного и Нью-Йорка. Боевые действия продолжаются на трех участках фронта.

В направлении Покровска количество атак российских окупантов увеличилось до 47.

Кремлевские захватчики атаковали вблизи Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Еще 4 боя продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 87 и ранили 127 окупантов. Уничтожены два бронированных автомобиля «Тигр», два бронетранспортера и два баражирующих боеприпаса «Ланцет». Также обезврежены три артсистемы захватчиков.

В направлении Курахового отражены 11 попыток российских окупантов продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка.

Поражением врага завершились четыре боя у Старомайорского и Константиновки.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области в течение дня российские оккупанты 5 раз атаковали неподалеку от населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка.

На левобережье Днепра успеха не имели восемь штурмовых действий врага в направлении Казачьи Лагеря – Крынки.