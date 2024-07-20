За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 126 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Зокрема, на Харківщині російські окупанти 5 разів безуспішно намагались атакувати позиції ЗСУ в районах Глибокого та Вовчанська.

У напрямку Куп’янська зафіксовано 11 ворожих атак. Ще 7 боїв тривають у районах Глушківки, Стельмахівки та Піщаного.

У напрямку Лимана на Донеччині окупаційна армія РФ 8 разів безуспішно атакувала позиції ЗСУ поблизу Невського і Макіївки. Наразі українські військові відбили 5 атак. Три бої ще тривають.

У напрямку Сіверська відбито 8 ворожих спроб атак поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

У напрямку Краматорська російські окупанти 11 разів безуспішно атакували позиції ЗСУ поблизу Часового Яру, Калинівки, Новомаркового та Ступочок.

Триває ще один бій поблизу Кліщіївки.

У напрямку Торецька ворог 5 разів безуспішно атакував у районах Залізного, Північного та Нью-Йорка. Бойові дії продовжуються на трьох ділянках фронту.

У напрямку Покровська кількість атак російських окупантів збільшилась до 47.

Кремлівські загарбники атакували поблизу Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Ще 4 бої тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 87 та поранили 127 окупантів. Знищено два броньованих автомобіля «Тигр», два бронетранспортера та два баражуючих боєприпаса «Ланцет». Також знешкоджено три артсистеми загарбників.

У напрямку Курахового відбито 11 спроб російських окупантів просунутись в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

Поразкою ворога завершились чотири бої біля Старомайорського та Костянтинівки.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області протягом дня російські окупанти 5 разів атакували неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка.

На лівобережжі Дніпра успіху не мали вісім штурмових дій ворога на напрямку Козачі Лагері - Кринки.