Захисник Донецького аеропорту розкрив реальне ставлення воїнів ЗСУ до ухилянтів

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA розповів, як українські воїни ставляться до ухилянтів та як повинна працювати мобілізація в Україні.

Чи відчувають військові ЗСУ агресію до ухилянтів

Ветеран ЗСУ Дмитро “Івіч” Вербич розповів, що одного разу зустрів чоловіка на автівці з наклейкою “ухилянт”

Я перший раз таке побачив. Я думав, що це прикол, що це тільки в Фейсбуці є. І я їду, чоловік на спортивному ауді, а я на пікапі військовому. Я так зліва під'їжджаю, трошки обганяю, опускаю скло і просто поруч з ним їду. Кілька хвилин просто так піджимаю, але він втік від мене. Він так “ухилився”. Дмитро “Івіч” Вербич Ветеран ЗСУ, захисник Донецького аеропорту

Проте як зізнається “Івіч”, він при цьому не відчував вибуху агресії від цієї наклейки.

Я хотів йому показати, що це не окей, чувак. Колись ти нарвешся на військового, тому зніми за найближчим поворотом цю наклейку, — розповів ветеран ЗСУ. Поширити

Щодо чоловіків, які виїхали за кордон на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, “Івіч” зазначає, що не хотів, аби вони поверталися.

Це люди, з якими нам доведеться комунікувати, ходити, каву пити поруч, зустрічатися на роботі. Це якісь твої однокласники колишні, сусіди. І це ті, хто, коли ти в ту сторону їхав, вони в заторах стояли на виїзд. Я знаю людей, які живуть в Польщі, вони самі не пішли воювати, але вони роблять дуже багато для армії, а дехто взагалі не про це. Вони 50 гривень за ці вже майже 2 роки лише задонатили, — зазначає Дмитро Вербич. Поширити

Як повинна працювати мобілізація в Україн

Захисник Донецького аеропорту звертає увагу на те, що різні бригади різні застосовують підходи.

От третій штурмовій треба, молоді пацани, які будуть на штурм нестися, і у них там свій підхід. Комусь там треба чоловіки, які не хочуть нестися в посадку на штурм, але хочуть займатися тим самим ВПЛА, до них інший підхід. Їм там пояснюють, що ви відразу не підете на штурм, ми вас навчимо, ви будете літати. Це так круто, цікаво, будь дронщиком. Кожен має свої підходи. Поширити

Також ветеран ЗСУ зауважив, що у нас наразі криза командного складу середнього рівня дуже серйозна.Тому потрібні приклади конкретних покарань офіцерів за їх злочинні рішення та невиправдані втрати.