Захисник Донецького аеропорту розкрив реальне ставлення воїнів ЗСУ до ухилянтів

Ветеран ЗСУ та захисник Донецького аеропорту Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA розповів, як українські воїни ставляться до ухилянтів та як повинна працювати мобілізація в Україні.
Головні тези:
- Ветеран ЗСУ Дмитро Вербич поділився епізодом, коли зустрів на дорозі людину з наклейкою "ухилист" і як він відреагував на це.
- Івіч висловив думку про людей, які виїхали за кордон на початку вторгнення РФ, та про їх повернення.
- Захисник Донецького аеропорту відзначає відмінності у підходах бригад та необхідність карати офіцерів за злочинні рішення та втрати.
Чи відчувають військові ЗСУ агресію до ухилянтів
Ветеран ЗСУ Дмитро “Івіч” Вербич розповів, що одного разу зустрів чоловіка на автівці з наклейкою “ухилянт”
Проте як зізнається “Івіч”, він при цьому не відчував вибуху агресії від цієї наклейки.
Щодо чоловіків, які виїхали за кордон на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, “Івіч” зазначає, що не хотів, аби вони поверталися.
Як повинна працювати мобілізація в Україн
Захисник Донецького аеропорту звертає увагу на те, що різні бригади різні застосовують підходи.
Також ветеран ЗСУ зауважив, що у нас наразі криза командного складу середнього рівня дуже серйозна.Тому потрібні приклади конкретних покарань офіцерів за їх злочинні рішення та невиправдані втрати.
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