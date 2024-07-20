Защитник Донецкого аэропорта раскрыл реальное отношение воинов ВСУ к уклонистам

Ветеран ВСУ и защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Ивич Вербич в интервью Online.UA рассказал, как украинские воины относятся к уклонистам и как должна работать мобилизация в Украине.
Главные тезисы
- Ветеран ВСУ Дмитрий Вербич поделился эпизодом, когда встретил на дороге человека с наклейкой “уклонист” и как он отреагировал на это.
- Ивич высказал мнение о людях, уехавших за границу в начале вторжения РФ, и об их возвращении.
- Защитник Донецкого аэропорта отмечает различия в подходах бригад и необходимость наказывать офицеров за преступные решения и потери.
Испытывают ли военные ВСУ агрессию к уклонистам
Ветеран ВСУ Дмитрий "Ивич" Вербич рассказал, что однажды встретил мужчину на автомобиле с наклейкой "уклонист"
Однако, как признается Ивич, он при этом не испытывал взрыва агрессии от этой наклейки.
Относительно мужчин, выехавших за границу в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, Ивич отмечает, что не хотел, чтобы они возвращались.
Как должна работать мобилизация в Украине
Защитник Донецкого аэропорта обращает внимание на то, что разные бригады разные применяют подходы.
Также ветеран ВСУ отметил, что у нас сейчас кризис командного состава среднего уровня очень серьезный. Поэтому нужны примеры конкретных наказаний офицеров за их преступные решения и неоправданные потери.
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