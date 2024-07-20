Защитник Донецкого аэропорта раскрыл реальное отношение воинов ВСУ к уклонистам

Ветеран ВСУ и защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Ивич Вербич в интервью Online.UA рассказал, как украинские воины относятся к уклонистам и как должна работать мобилизация в Украине.

Испытывают ли военные ВСУ агрессию к уклонистам

Ветеран ВСУ Дмитрий "Ивич" Вербич рассказал, что однажды встретил мужчину на автомобиле с наклейкой "уклонист"

Я в первый раз такое увидел. Я думал, что это прикол, что это только в Facebook. И я уезжаю, человек на спортивном ауде, а я на военном пикапе. Я так слева подъезжаю, немного обгоняю, опускаю стекло и просто рядом с ним уезжаю. Несколько минут просто так поджимаю, но он скрылся от меня. Он так "уклонился". Дмитрий "Ивич" Вербич Ветеран ВСУ, защитник Донецкого аэропорта

Однако, как признается Ивич, он при этом не испытывал взрыва агрессии от этой наклейки.

Я хотел ему показать, что это не окей, чувак. Когда-то ты нарвешься на военного, поэтому сними по ближайшему повороту эту наклейку, — рассказал ветеран ВСУ. Поделиться

Относительно мужчин, выехавших за границу в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, Ивич отмечает, что не хотел, чтобы они возвращались.

Это люди, с которыми нам придется общаться, ходить, кофе пить рядом, встречаться на работе. Это какие-то твои одноклассники бывшие соседи. И это те, кто, когда ты в ту сторону ехал, они в пробках стояли на выезд. Я знаю людей, которые живут в Польше, они сами не пошли воевать, но они делают очень многое для армии, а некоторые вообще не об этом. Они 50 гривен за эти почти 2 года только задонатили, — отмечает Дмитрий Вербич. Поделиться

Как должна работать мобилизация в Украине

Защитник Донецкого аэропорта обращает внимание на то, что разные бригады разные применяют подходы.

Вот третий штурмовой надо, молодые пацаны, которые будут на штурм нестись, и у них там свой подход. Кому-то там нужны мужчины, которые не хотят нестись в посадку на штурм, но хотят заниматься тем самым ВПЛА, к ним другой подход. Им там объясняют, что вы сразу не пойдете на штурм, мы вас научим, вы будете летать. Это так круто, интересно, будь дронщиком. У каждого есть свои подходы. Поделиться

Также ветеран ВСУ отметил, что у нас сейчас кризис командного состава среднего уровня очень серьезный. Поэтому нужны примеры конкретных наказаний офицеров за их преступные решения и неоправданные потери.