Командир группы аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек проводит сбор в свой день рождения. Как поддержать

Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям и рассказывает о буднях добровольца, описанных командиром добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Славой Балбеком.
Главные тезисы
- Слава Балбек отмечает свой день рождения, проводя сбор на нужды авиакомпании !Восток!, приглашая каждого присоединиться через Monobank.
- Командир рассказывает о буднях добровольца, акцентируя внимание на жизни на передовой и сложностях, с которыми сталкиваются добровольцы.
- Добровольческий “движ” требует мобилизации и готовности принять сложности и риски передовой жизни, утверждает командир Слава Балбек.
Как присоединиться к сбору
Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек в день своего 41-летия объявил сбор на нужды авиакомпании "Восток".
Каждый может присоединиться по ссылке Monobank.
Командир группы "Баракуда" Слава Балбек рассказал о буднях добровольца
Просыпаешься в три ночи, позавтракал, уехал, разложился, отработал, вернулся, поспал — это реальность, которую нужно доносить до общества, говорит Слава.
Людям, воюющим последние два года, трудно понять своих гражданских друзей. У них разные ценности и восприятие реальности.
Добровольческий "движ" - это кроткая мобилизация, когда хочется, и колется.
Балбек рассказывает, что в добровольческом формировании тебе говорят: «Попробуем с тобой поработать. Поезжай на открытую тренировку, посмотри, как это работает. Не страшно? Если не страшно, тогда еще поедут в прифронтовый городок, потом на первый выезд.
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