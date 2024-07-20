Командир группы аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек проводит сбор в свой день рождения. Как поддержать

Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям и рассказывает о буднях добровольца, описанных командиром добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Славой Балбеком.

Как присоединиться к сбору

Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек в день своего 41-летия объявил сбор на нужды авиакомпании "Восток".

Каждый может присоединиться по ссылке Monobank.

Все ок, почти по плану, только хз по какому. Благодарю тех, кто рядом на этом пути. Всех обнимаю, вы моя вера в наше светлое будущее – написал Слава Балбек. Поделиться

Командир группы "Баракуда" Слава Балбек рассказал о буднях добровольца

Просыпаешься в три ночи, позавтракал, уехал, разложился, отработал, вернулся, поспал — это реальность, которую нужно доносить до общества, говорит Слава.

Людям, воюющим последние два года, трудно понять своих гражданских друзей. У них разные ценности и восприятие реальности.

Добровольческий "движ" - это кроткая мобилизация, когда хочется, и колется.

Балбек рассказывает, что в добровольческом формировании тебе говорят: «Попробуем с тобой поработать. Поезжай на открытую тренировку, посмотри, как это работает. Не страшно? Если не страшно, тогда еще поедут в прифронтовый городок, потом на первый выезд.