Командир группы аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек проводит сбор в свой день рождения. Как поддержать
Категория
Украина
Дата публикации

Командир группы аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек проводит сбор в свой день рождения. Как поддержать

Слава Балбек
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Источник:  online.ua

Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям и рассказывает о буднях добровольца, описанных командиром добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Славой Балбеком.

Главные тезисы

  • Слава Балбек отмечает свой день рождения, проводя сбор на нужды авиакомпании !Восток!, приглашая каждого присоединиться через Monobank.
  • Командир рассказывает о буднях добровольца, акцентируя внимание на жизни на передовой и сложностях, с которыми сталкиваются добровольцы.
  • Добровольческий “движ” требует мобилизации и готовности принять сложности и риски передовой жизни, утверждает командир Слава Балбек.

Как присоединиться к сбору

Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек в день своего 41-летия объявил сбор на нужды авиакомпании "Восток".

Каждый может присоединиться по ссылке Monobank.

Все ок, почти по плану, только хз по какому. Благодарю тех, кто рядом на этом пути. Всех обнимаю, вы моя вера в наше светлое будущее – написал Слава Балбек.

Командир группы "Баракуда" Слава Балбек рассказал о буднях добровольца

Просыпаешься в три ночи, позавтракал, уехал, разложился, отработал, вернулся, поспал — это реальность, которую нужно доносить до общества, говорит Слава.

Людям, воюющим последние два года, трудно понять своих гражданских друзей. У них разные ценности и восприятие реальности.

Добровольческий "движ" - это кроткая мобилизация, когда хочется, и колется.

Балбек рассказывает, что в добровольческом формировании тебе говорят: «Попробуем с тобой поработать. Поезжай на открытую тренировку, посмотри, как это работает. Не страшно? Если не страшно, тогда еще поедут в прифронтовый городок, потом на первый выезд.

Мы смотрим за тем, как люди себя ведут. Приходит 30 человек, а остаются 10. Однако это хороший процент для добровольцев. Ибо есть Рембо, которые в тылу говорят: "Вперед, вперед", а после первого обстрела: "Ой, живот схватило, горло, - я домой".

Слава Болбек

Слава Болбек

Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда"

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