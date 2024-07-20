Командир групи аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек проводить збір у свій день народження. Як підтримати

Команда Online.UA доєднується до вітань та розповідає про будні добровольця описані командиром добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Славою Балбеком.

Як приєднатися до збору

Командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек у день свого 41-річчя оголосив збір на потреби авіакомпанії “Схід“.

Кожен може доєднатися за посиланням на Monobank.

Все ок, майже за планом, тільки хз за яким. Дякую тим, хто поруч на цьому шляху. Всіх обіймаю, ви моя віра в наше світле майбутнє — написав Слава Балбек. Поширити

Командир групи “Баракуда” Слава Балбек розповів про будні добровольця

Прокидаєшся о третій ночі, поснідав, виїхав, розклався, відпрацював, повернувся, поспав — це реальність, яку треба доносити до суспільства, каже Слава.

Людям, які воюють останні два роки важко зрозуміти своїх цивільних друзів. У них різні цінності та сприйняття реальності.

Добровольчий “двіж” — це лагідна мобілізація, коли хочеться, і колеться.

Балбек розповідає, що у добровольчому формуванні тобі кажуть: “А спробуймо з тобою попрацювати. Поїдь на відкрите тренування, подивись, як це працює. Не страшно?”. Якщо не страшно, тоді ще поїдуть у прифронтове містечко, потім на перший виїзд.