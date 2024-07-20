Командир групи аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек проводить збір у свій день народження. Як підтримати

Команда Online.UA доєднується до вітань та розповідає про будні добровольця описані командиром добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Славою Балбеком.
Головні тези:
- Долучайтеся до вітань та підтримки командира групи аеророзвідки “Баракуда” у його день народження.
- Слава Балбек проводить збір, до якого кожен може долучитися через Monobank.
- Командир групи аеророзвідки “Баракуда” розповів про будні добровольця та важливість мобілізації в умовах війни.
- Слава Балбек наголошує, що добровольчий “двіж” потребує мобілізації та відданості, але не усі готові пройти цей шлях.
Як приєднатися до збору
Командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек у день свого 41-річчя оголосив збір на потреби авіакомпанії “Схід“.
Кожен може доєднатися за посиланням на Monobank.
Командир групи “Баракуда” Слава Балбек розповів про будні добровольця
Прокидаєшся о третій ночі, поснідав, виїхав, розклався, відпрацював, повернувся, поспав — це реальність, яку треба доносити до суспільства, каже Слава.
Людям, які воюють останні два роки важко зрозуміти своїх цивільних друзів. У них різні цінності та сприйняття реальності.
Добровольчий “двіж” — це лагідна мобілізація, коли хочеться, і колеться.
Балбек розповідає, що у добровольчому формуванні тобі кажуть: “А спробуймо з тобою попрацювати. Поїдь на відкрите тренування, подивись, як це працює. Не страшно?”. Якщо не страшно, тоді ще поїдуть у прифронтове містечко, потім на перший виїзд.
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