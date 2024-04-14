Командир групи “Баракуда” Слава Балбек спростував найпоширеніші міфи про війну

Командир добровольчого підрозділу аеророзвідки “Баракуда” Слава Балбек розповів online.ua про найпоширеніші міфи про армію і чому не треба чекати, поки тебе туди покличуть.

В армії потрібні не лише бойові посади

Слава Балбек каже, що люди думають, що в армії потрібні лише бойові посади.

Ніби все виглядає так — “ТЦК, посадка, смерть”. Ми щотижня сідаємо з хлопцями та брейнштормимо, які ролі потрібні у нашому підрозділі, щоб бути самодостатніми. Поширити

Штабних ролей набирається більше, ніж бойових — логістика, медійка, завскладу, забезпечення, водій, кухар, людина, яка приймає після виїздів та буде на зв'язку. Ці ролі теж є у ЗСУ. Тільки людина має себе проявити та запропонувати.

Балбек розповідає, що його колишній працівник-архітектор прийшов у частину зі словами: “Я хочу вбивати руських”. Йому сказали: “А що ти вмієш?”. Він відповів, що може все — і вбивати, і трак водити.

Його відправили їздити за снарядами з Києва до Варшави. Він просив дати зброю, але став водієм. Це теж роль, без якої не буде все інше працювати.

Ніхто не народжений для війни

Також я чув від людей: “Я недостатньо хороший для війни”, “Я не народжений для цього”. Люди, які зараз “двіжують” теж не народжені для війни. Вони були програмістами, дизайнерами, художниками, — ким завгодно, але не військовими.

Якщо тримаєш економічний фронт, то так само можеш тримати цей фронт, але вже для війська.

Слава каже, що треба один раз для себе знайти цю мотивацію — переключитись та прийняти рішення. Нехай на рік, два, три чи п'ять — це дрібниця у рамках того, що військові зараз вкарбовують себе в історію України.