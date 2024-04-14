Командир группы "Баракуда" Слава Балбек опроверг самые распространенные мифы о войне

Командир добровольческого подразделения аэроразведки "Баракуда" Слава Балбек рассказал online.ua о самых распространенных мифах об армии и почему не надо ждать, пока тебя туда позовут.

В армии нужны не только боевые должности

Слава Балбек говорит, что люди думают, что в армии нужны только боевые должности.

Вроде бы все выглядит так — «ТЦК, посадка, смерть». Мы каждую неделю садимся с ребятами и брейнштормим, какие роли нужны в нашем подразделении, чтобы быть самодостаточными. Поделиться

Штабных ролей набирается больше, чем боевых — логистика, медийка, завсклад, обеспечение, водитель, повар, человек, который принимает после выездов и будет на связи. Эти роли тоже есть в ВСУ. Только человек должен проявить себя и предложить.

Балбек рассказывает, что его бывший работник-архитектор пришел в часть со словами: "Я хочу убивать русских". Ему сказали: "А что ты умеешь?". Он ответил, что может все и убивать, и трак водить.

Его отправили ездить за снарядами из Киева в Варшаву. Он просил дать оружие, но стал водителем. Это тоже роль, без которой не будет все остальное работать.

Никто не рожден для войны

Также я слышал от людей: "Я недостаточно хорош для войны", "Я не рожден для этого". Люди, которые сейчас "движуют", тоже не рождены для войны. Они были программистами, дизайнерами, художниками — кем угодно, но не военными.

Если держишь экономический фронт, то можешь держать этот фронт, но уже для войска.

Слава говорит, что нужно один раз для себя найти эту мотивацию – переключиться и принять решение. Пусть на год, два, три или пять — это мелочь в рамках того, что военные сейчас запечатлевают себя в истории Украины.