Кто на самом деле спас Украину в 2022 году — объясняет Дмитрий Ивич Вербич

Резерв первой очереди спас Украину в 2022 году

В начале полномасштабного вторжения в Украину была профессиональная армия, которая воевала долгое время. Тогда наше государство обороняли люди из резерва первой очереди, которые повоевали, демобилизовались и вернулись в гражданскую жизнь.

По мнению Дмитрия Ивича Вербича, именно эти люди вывезли 2022 год. За короткое время армия выросла в два раза или в три раза.

Верим в ВСУ — это мантра абсолютно вредная. Надо как-то готовиться становиться ВСУ, а людей готовили к тому, что эти крутые ребята сейчас все решат. Чем государство будет в своей информационной политике честнее и откровеннее, тем мне, кажется, лучше. Дмитрий "Ивич" Вербич Ветеран ВСУ, защитник Донецкого аэропорта

Дмитрий Ивич Вербич поделился в интервью историей о разговоре с обычным таксистом во Львове.

Я когда-то ехал с таксистом во Львове. Он мне рассказывал о каком-то своем кенте, который в 47-й. А я как раз тогда приехал с контрнаступления. И я понимал, о чем говорится. Этот чувак рассказал, что отказывает своему другу идти воевать, а он там что-то колеблется. В голове этого мужика, таксиста львовского, главные претензии были к государству. "Если бы со мной государство разговаривало честно и говорило реальную ситуацию, мне было бы легче принимать решения". И вот с такими простыми мужиками нужно стараться говорить искренне и откровенно. Поделиться

Украинцам нужно объединиться для сохранения государства

Ветеран ВСУ отметил, что украинцам нужно собраться, ведь есть большая вероятность, что погибнет наше государство.

Если мы не соберемся, нам придется сваливать отсюда, кто идентифицирует себя как украинец. А всем свалить скорее всего не получится. Это все нужно объяснять, а не рассказывать, что все как-то решается. Нам не нужно переживать за то, что мы травмируем чью-то психику, потому что, ну, куда уж дальше здесь что-то травмировать? Здесь каждый день гибнут дети, женщины беременны - заявил Дмитрий "Ивич" Вербич. Поделиться

По мнению Ивича, из-за военной агрессии РФ психика у украинцев уже и так травмирована, поэтому представителям власти нужно быть максимально откровенными со своим населением.