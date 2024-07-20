Кто на самом деле спас Украину в 2022 году — объясняет Дмитрий Ивич Вербич

Ветеран ВСУ и защитник Донецкого аэропорта Дмитрий Ивич Вербич в интервью Online.UA объяснил, кому удалось сорвать планы России в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Главные тезисы
- Резерв первой очереди с воевавшими ранее в профессиональной армии солдатами смог поднять боевой потенциал Украины в два-три раза в 2022 году.
- Успех в обороне и мобилизации граждан зависит от поддержки государства и честности информационной политики.
- Украинцам необходимо объединиться для защиты государства и укрепления национального духа в условиях военной агрессии РФ.
- Следует быть откровенными с населением и говорить правду о ситуации в стране, чтобы укрепить психологическое состояние украинцев.
Резерв первой очереди спас Украину в 2022 году
В начале полномасштабного вторжения в Украину была профессиональная армия, которая воевала долгое время. Тогда наше государство обороняли люди из резерва первой очереди, которые повоевали, демобилизовались и вернулись в гражданскую жизнь.
По мнению Дмитрия Ивича Вербича, именно эти люди вывезли 2022 год. За короткое время армия выросла в два раза или в три раза.
Дмитрий Ивич Вербич поделился в интервью историей о разговоре с обычным таксистом во Львове.
Украинцам нужно объединиться для сохранения государства
Ветеран ВСУ отметил, что украинцам нужно собраться, ведь есть большая вероятность, что погибнет наше государство.
По мнению Ивича, из-за военной агрессии РФ психика у украинцев уже и так травмирована, поэтому представителям власти нужно быть максимально откровенными со своим населением.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-