Как Зеленский ведет себя на передовой. "Викинг" из Международного легиона ГУР раскрыл интересные детали

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью для Online.UA рассказал об одном из визитов украинского лидера Владимира Зеленского в Лисичанск и признался, почему поведение президента вызвало у него восхищение.
Главные тезисы
- Поведение Владимира Зеленского на фронте мотивирует и вызывает восхищение среди украинских защитников.
- Воин Ратти "Викинг" Бурдули раскрыл детали обстрелов во время визита президента в Лисичанск.
- Агрессивное поведение россиян по отношению к соседним странам не меняется столетиями, они всегда будут пытаться захватить чужие территории.
Поведение Владимира Зеленского на фронте мотивирует воинов ВСУ
Ратти "Викинг" Бурдули рассказал об обстрелах во время визита Владимира Зеленского в Лисичанск. Именно эта история вызывает восхищение у военного.
По мнению воина Международного легиона ГУР, подобное поведение Владимира Зеленского мотивирует людей.
Военный заявил, что такие президенты как Владимир Зеленский нужны и Грузии.
Россияне столетиями ведут себя агрессивно по отношению к соседним странам.
Ратти "Викинг" Бурдули уверен, что агрессивная сущность россиян не меняется столетиями.
По словам военного, Путина еще не было на свете вообще, когда Советский Союз делал то же самое.
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