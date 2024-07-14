Как Зеленский ведет себя на передовой. "Викинг" из Международного легиона ГУР раскрыл интересные детали
Категория
Украина
Дата публикации

Как Зеленский ведет себя на передовой. "Викинг" из Международного легиона ГУР раскрыл интересные детали

Зеленский
Читати українською
Источник:  online.ua

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью для Online.UA рассказал об одном из визитов украинского лидера Владимира Зеленского в Лисичанск и признался, почему поведение президента вызвало у него восхищение.

Главные тезисы

  • Поведение Владимира Зеленского на фронте мотивирует и вызывает восхищение среди украинских защитников.
  • Воин Ратти "Викинг" Бурдули раскрыл детали обстрелов во время визита президента в Лисичанск.
  • Агрессивное поведение россиян по отношению к соседним странам не меняется столетиями, они всегда будут пытаться захватить чужие территории.

Поведение Владимира Зеленского на фронте мотивирует воинов ВСУ

Ратти "Викинг" Бурдули рассказал об обстрелах во время визита Владимира Зеленского в Лисичанск. Именно эта история вызывает восхищение у военного.

Здание, в котором он (Зеленский – ред) раздавал бойцам медали, было под обстрелом артиллерии. Это на фронте. Здание горело. Прямо огонь находился в здании. Четвертый и пятый этажи уже были прямо в огне. И на первом он вручал медали, делал селфи. Пожар второй. Пожар второй. Ушел на другое место. По этому зданию стреляли из Града. У него реакции вообще не последовало.

Ратти "Викинг" Бурдули

Ратти "Викинг" Бурдули

Воин Международного легиона ГУР

По мнению воина Международного легиона ГУР, подобное поведение Владимира Зеленского мотивирует людей.

Для меня он герой. Он дал нам шанс уничтожить Россию. Это было его решение не убегать. И если бы правительство сбежало… Даже если бы они сбежали из Киева во Львов. Мы потеряли бы Киев. Сто процентов. Но то, что мы знали, что президент и все правительство в Киеве. Без вопросов. Это дало огромную мотивацию – заявил Ратти "Викинг" Бурдули.

Военный заявил, что такие президенты как Владимир Зеленский нужны и Грузии.

Я хочу после этой войны забрать его в Грузию на пару сроков, если можно — подытожил воин Международного легиона ГУР.

Россияне столетиями ведут себя агрессивно по отношению к соседним странам.

Ратти "Викинг" Бурдули уверен, что агрессивная сущность россиян не меняется столетиями.

Мне очень не нравится, когда западные медиа называют эту войну "войной Путина". Путин, я думаю, здесь ни при чем. Это россияне такие. Они шовинисты и империалисты. У них может не быть еды, туалета. Но когда они смотрят телевизор или читают газету, что мы бомбили что-то и убили кого-то, и захватили — они очень рады и горды по этому поводу.

По словам военного, Путина еще не было на свете вообще, когда Советский Союз делал то же самое.

В Украине, Грузии, везде. Они всегда так себя вели. Их история – это агрессия по отношению к своим соседям. Они все делают, что популярно в России, а это – захватывать чужие территории – заявил военный.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что произойдет с Россией после поражения в войне. "Викинг" из Международного легиона ГУР озвучил прогноз
Ратти “Викинг” Бурдули
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как попасть в Международный легион ГУР — совет Ратти "Викинга" Бурдули
Ратти "Викинг" Бурдули
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли РФ начать новую войну против Грузии — предупреждение Ратти "Викинга" Бурдули
Ратти "Викинг" Бурдули

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?