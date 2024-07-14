Как Зеленский ведет себя на передовой. "Викинг" из Международного легиона ГУР раскрыл интересные детали

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью для Online.UA рассказал об одном из визитов украинского лидера Владимира Зеленского в Лисичанск и признался, почему поведение президента вызвало у него восхищение.

Поведение Владимира Зеленского на фронте мотивирует воинов ВСУ

Ратти "Викинг" Бурдули рассказал об обстрелах во время визита Владимира Зеленского в Лисичанск. Именно эта история вызывает восхищение у военного.

Здание, в котором он (Зеленский – ред) раздавал бойцам медали, было под обстрелом артиллерии. Это на фронте. Здание горело. Прямо огонь находился в здании. Четвертый и пятый этажи уже были прямо в огне. И на первом он вручал медали, делал селфи. Пожар второй. Пожар второй. Ушел на другое место. По этому зданию стреляли из Града. У него реакции вообще не последовало. Ратти "Викинг" Бурдули Воин Международного легиона ГУР

По мнению воина Международного легиона ГУР, подобное поведение Владимира Зеленского мотивирует людей.

Для меня он герой. Он дал нам шанс уничтожить Россию. Это было его решение не убегать. И если бы правительство сбежало… Даже если бы они сбежали из Киева во Львов. Мы потеряли бы Киев. Сто процентов. Но то, что мы знали, что президент и все правительство в Киеве. Без вопросов. Это дало огромную мотивацию – заявил Ратти "Викинг" Бурдули. Поделиться

Военный заявил, что такие президенты как Владимир Зеленский нужны и Грузии.

Я хочу после этой войны забрать его в Грузию на пару сроков, если можно — подытожил воин Международного легиона ГУР. Поделиться

Россияне столетиями ведут себя агрессивно по отношению к соседним странам.

Ратти "Викинг" Бурдули уверен, что агрессивная сущность россиян не меняется столетиями.

Мне очень не нравится, когда западные медиа называют эту войну "войной Путина". Путин, я думаю, здесь ни при чем. Это россияне такие. Они шовинисты и империалисты. У них может не быть еды, туалета. Но когда они смотрят телевизор или читают газету, что мы бомбили что-то и убили кого-то, и захватили — они очень рады и горды по этому поводу. Поделиться

По словам военного, Путина еще не было на свете вообще, когда Советский Союз делал то же самое.