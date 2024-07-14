Может ли РФ начать новую войну против Грузии — предупреждение Ратти "Викинга" Бурдули

Как заявил воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA, всем грузинам следует осознать, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.

Россия постепенно теряет контроль над Грузией

По словам защитника, реалии жизни в Грузии сейчас таковы, что разные поколения говорят на разных языках.

Поколения моих родителей — они были рождены в Советском Союзе — все говорят на русском. Мое поколение в школе уже изучало английский и французский. Был выбор. И в Грузии ни один бизнес не сделают по-русски. Никакого официального документа не существует на русском. Никто его не использует. Все наши медиа — либо на английском, либо на грузинском. Так что русский — очень бесполезный язык в Грузии сейчас. Ратти "Викинг" Бурдули Воин Международного легиона ГУР

Ратти "Викинг" Бурдули обращает внимание на то, что уже через несколько месяцев в Грузии начнутся очень важные выборы.

Именно они дают шанс на смену действующего пророссийского правительства.

Кроме того, появится больше возможностей для вступления в НАТО и Евросоюз.

И без войны Россия нас не пустит. Я уверен. Думаю, что после этого нужно быстро возвращаться домой и начинать строить армию с нуля. Потому что наша армия сейчас… Именно так сделали у нас, как у вас (в Украине — ред.) сделали до 2014 года. Уничтожили армию изнутри. И у нас именно такая ситуация сейчас. Грузинская армия в таком состоянии, что даже говорить об этом не хочу, — отмечает “Викинг”. Поделиться

Грузия должна готовиться к новому вторжению России

По мнению воина Международного легиона ГУР, у его страны будет 3 года максимум, чтобы все с нуля отстроить и подготовиться к наступлению российских захватчиков.

Ратти Бурдули считает, что такого развития события невозможно избежать, ведь все знают о намерениях и планах РФ.

"Викинг" также отмечает, что готов сражаться до последнего дыхания за свою родину, однако никогда не будет терпеть жизнь в рабстве.

Грузии нужно запомнить, что пропаганда сейчас и пророссийское правительство говорят: “Вы что, войну хотите? Смотрите, что происходит в Украине. Такое хотите?” Я буду прямо говорить — мне лучше война без конца, чем жить в рабстве и “мирно” с Россией. Наша история всегда война. Никогда не было даже 20 лет мира в Грузии в последние 4000 лет. Но мы всегда воевали за свободу. И нужно это запомнить Грузии. Ратти "Викинг" Бурдули Воин Международного легиона ГУР

По словам воина, он видит все больше грузин на митингах и демонстрациях, в которых возрождается жажда свободы и справедливости.