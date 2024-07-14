Может ли РФ начать новую войну против Грузии — предупреждение Ратти "Викинга" Бурдули

Как заявил воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA, всем грузинам следует осознать, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.
Главные тезисы
- Важные выборы в Грузии дают шанс на смену пророссийского правительства и вступление в НАТО и Евросоюз.
- Грузинам следует подготовиться к возможному вторжению России и восстановить свою армию.
- Ратти "Викинг" Бурдули замечает рост жажды свободы и справедливости среди своих соотечественников.
Россия постепенно теряет контроль над Грузией
По словам защитника, реалии жизни в Грузии сейчас таковы, что разные поколения говорят на разных языках.
Ратти "Викинг" Бурдули обращает внимание на то, что уже через несколько месяцев в Грузии начнутся очень важные выборы.
Именно они дают шанс на смену действующего пророссийского правительства.
Кроме того, появится больше возможностей для вступления в НАТО и Евросоюз.
Грузия должна готовиться к новому вторжению России
По мнению воина Международного легиона ГУР, у его страны будет 3 года максимум, чтобы все с нуля отстроить и подготовиться к наступлению российских захватчиков.
Ратти Бурдули считает, что такого развития события невозможно избежать, ведь все знают о намерениях и планах РФ.
"Викинг" также отмечает, что готов сражаться до последнего дыхания за свою родину, однако никогда не будет терпеть жизнь в рабстве.
По словам воина, он видит все больше грузин на митингах и демонстрациях, в которых возрождается жажда свободы и справедливости.
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