Военный Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA заявил, что уничтожить армию РФ в Украине – это шанс освободить и Грузию от российского влияния.

Никто не нанес Грузии столько зла, как Россия

По мнению военного, Путин мечтает о Российской империи и Советском Союзе и никто не нанес Грузии столько зла, как российский народ.

Уничтожить эту империю зла – это шанс освободить Грузию тоже. Как грузин, я могу сказать, что для нас без разницы мы будем воевать против россиян везде — хоть на Луне или Марсе. Лучше война, чем жить как раб. Ратти "Викинг" Бурдули Воин Международного легиона ГУР

Ратти "Викинг" Бурдули заявил, что для него российское вторжение в Украину – это персональная война.

Потому что, если мы победим здесь, они потеряют всю власть на Кавказе и в регионах всего постсоветского мира. И мы можем освободить наши оккупированные территории. Для нас это шанс. И я думаю, что все грузины тоже так думают. И мы видим вас, украинцев как наших братьев в этой войне. Но у нас один враг. И ситуация одна. Поделиться

В Грузии хорошо знают, что такое военная агрессия РФ

Ратти "Викинг" Бурдули сравнил российскую агрессию в Донецке, Луганске и Крыму с агрессией РФ в Абхазии и Самачабло. В Грузии очень хорошо понимают, что такое военное нападение России.

У нас 300 лет истории войны с Россией. Грузия очень древняя страна, ей 4 тысячи лет. И у нас были войны со всеми – и с Римской Империей, и с Грецией, Помпей был в Грузии. С монголами, турками, арабами, татарами. Никто не причинил столько зла в Грузии, как россияне. Даже в Советский Союз. Они перекрасили грузинскую церковь V века из белого на красный. Потому что внутри была мозаика, и она была очень важной и ценной. Они хотели уничтожить этническую идею Грузии и грузин. И когда в 1921 г. пришла Красная Армия в Грузию, это уже был Советский Союз. Они убили всех, кто мог читать Ратти "Викинг" Бурдули Воин Международного легиона ГУР

По словам Ратти "Викинга" Бурдули, Россия жестоко убила грузинских лидеров, среди которых были журналисты, актеры, политики и офицеры армии.

Оставили только людей, работавших на земле или фермеров и так далее. Всех убили. У нас были такие репрессии в Грузии, Советском Союзе. Поделиться

Из-за военной агрессии РФ население Грузии потеряло около миллиона человек, а для этой страны это огромное количество жертв.