Почему грузинские добровольцы воюют за Украину — "Викинг" из Международного легиона ГУР

Военный Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA заявил, что уничтожить армию РФ в Украине – это шанс освободить и Грузию от российского влияния.
Главные тезисы
- Грузинские добровольцы сражаются за Украину, видя в этом возможность освобождения от российского влияния родины.
- Народ Грузии осознает негативное влияние российского империализма на свою историю и культуру.
- Репрессии Советского Союза против грузинского народа оставили рану в душе страны, что подталкивает грузинских добровольцев к активному участию в противостоянии с Россией.
Никто не нанес Грузии столько зла, как Россия
По мнению военного, Путин мечтает о Российской империи и Советском Союзе и никто не нанес Грузии столько зла, как российский народ.
Ратти "Викинг" Бурдули заявил, что для него российское вторжение в Украину – это персональная война.
В Грузии хорошо знают, что такое военная агрессия РФ
Ратти "Викинг" Бурдули сравнил российскую агрессию в Донецке, Луганске и Крыму с агрессией РФ в Абхазии и Самачабло. В Грузии очень хорошо понимают, что такое военное нападение России.
По словам Ратти "Викинга" Бурдули, Россия жестоко убила грузинских лидеров, среди которых были журналисты, актеры, политики и офицеры армии.
Из-за военной агрессии РФ население Грузии потеряло около миллиона человек, а для этой страны это огромное количество жертв.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-