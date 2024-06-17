Доброволец из Туркменистана Абу Юнус назвал главную силу и слабость украинцев

Снайпер чеченского батальона им. Шейха Мансура Абу Юнус, воюющий в составе ВСУ, в интервью Online.UA рассказал о силе украинского духа и негативном отношении к уклоняющимся от мобилизации.

Украинцы имеют мощную мотивацию и силу духа

Самая главная сила украинцев — это настоящий украинский дух и мощная мотивация. Они понимают, что такое свобода и преданность своей стране. Украинцы никогда не станут рабами и не подчинятся никому. Поделиться

Абу Юнус поделился своими впечатлениями относительно Украины и украинцев.

Больше всего поражает в Украине? Моя жена. Солнце греет мое тело, а жена — мое сердце. В общем, мне все здесь нравится. Я очень полюбил украинский народ. Люди здесь замечательные и дружелюбные. Никогда не ощущал агрессии с их стороны. Абу Юнус Снайпер добровольческого батальона им. Шейха Мансура

Хотя, по словам добровольца, украинского гражданства у него нет.

Хотел бы получить? Ну, я, честно, не воюю ради гражданства. Нет. У меня такого понятия вообще нет. Но у меня есть намерение. Например, если я сел в поезд из Киева во Львов, купил билет и хочу доехать до Львова, вдруг я передумал, не проехав и половины пути, значит, мое намерение было неправильным. Мы, добровольцы, имеем другое намерение (чем получить гражданство Украины — ред.).

Больше всего, что меня возмущает в Украине, это уклонисты — Абу Юнус

Доброволец из Туркменистана рассказал, что больше всего его возмущают люди, бегущие от мобилизации в Украине.

Те, кто не хочет сражаться, вот это мне не нравится. Это меня очень возмущает. Многие ищут оправдания, обвиняют власть. А некоторые убегают за границу. А еще некоторых с толку сбивают. Мне это очень не нравится. И эти люди называют себя украинцами. У тебя есть украинский паспорт и убегаешь, или ищешь какие-то оправдания, чтобы не воевать, обвиняя всех. Но если это так, то я больше украинец и патриот, чем ты.

Многие сейчас не хотят воевать и начинают придумывать инвалидность или другие оправдания. В соцсетях показывают: 42-летний мужчина пытался переплыть реку (Тису — ред.) в водолазном костюме, утонул и умер. Если бы он погиб в бою с честью, это было бы гораздо лучше. Абу Юнус Снайпер добровольческого батальона им. Шейха Мансура

Абу Юнус заметил, что за настоящим мужественным мужчиной стоит сильная и мудрая женщина.