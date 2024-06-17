Доброволец из Туркменистана Абу Юнус назвал главную силу и слабость украинцев
Категория
Украина
Дата публикации

Доброволец из Туркменистана Абу Юнус назвал главную силу и слабость украинцев

Абу Юнус
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Источник:  online.ua

Снайпер чеченского батальона им. Шейха Мансура Абу Юнус, воюющий в составе ВСУ, в интервью Online.UA рассказал о силе украинского духа и негативном отношении к уклоняющимся от мобилизации.

Главные тезисы

  • Украинцев объединяет чрезвычайная сила духа, мотивация и воля бороться за свободу и независимость.
  • Доброволец Абу Юнус подчеркнул свое отрицательное отношение к уклонистам.
  • Он возмущен людьми, избегающими военной службы и убегающими за границу, считая, что настоящим патриотом является тот, кто готов отдать все за свою страну.
  • Абу Юнус уверен, что за каждым великим мужчиной стоит мудрая женщина, и призывает воспитывать дома львов, а не шакалов.
  • Доброволец воюет не ради гражданства Украины, его мотивация — бороться за идеалы, преданность и патриотизм.

Украинцы имеют мощную мотивацию и силу духа

Самая главная сила украинцев — это настоящий украинский дух и мощная мотивация. Они понимают, что такое свобода и преданность своей стране. Украинцы никогда не станут рабами и не подчинятся никому.

Абу Юнус поделился своими впечатлениями относительно Украины и украинцев.

Больше всего поражает в Украине? Моя жена. Солнце греет мое тело, а жена — мое сердце. В общем, мне все здесь нравится. Я очень полюбил украинский народ. Люди здесь замечательные и дружелюбные. Никогда не ощущал агрессии с их стороны.

Абу Юнус

Абу Юнус

Снайпер добровольческого батальона им. Шейха Мансура

Хотя, по словам добровольца, украинского гражданства у него нет.

Хотел бы получить? Ну, я, честно, не воюю ради гражданства. Нет. У меня такого понятия вообще нет. Но у меня есть намерение. Например, если я сел в поезд из Киева во Львов, купил билет и хочу доехать до Львова, вдруг я передумал, не проехав и половины пути, значит, мое намерение было неправильным. Мы, добровольцы, имеем другое намерение (чем получить гражданство Украины — ред.).

Больше всего, что меня возмущает в Украине, это уклонисты — Абу Юнус

Доброволец из Туркменистана рассказал, что больше всего его возмущают люди, бегущие от мобилизации в Украине.

Те, кто не хочет сражаться, вот это мне не нравится. Это меня очень возмущает. Многие ищут оправдания, обвиняют власть. А некоторые убегают за границу. А еще некоторых с толку сбивают. Мне это очень не нравится. И эти люди называют себя украинцами. У тебя есть украинский паспорт и убегаешь, или ищешь какие-то оправдания, чтобы не воевать, обвиняя всех. Но если это так, то я больше украинец и патриот, чем ты.

Многие сейчас не хотят воевать и начинают придумывать инвалидность или другие оправдания. В соцсетях показывают: 42-летний мужчина пытался переплыть реку (Тису — ред.) в водолазном костюме, утонул и умер. Если бы он погиб в бою с честью, это было бы гораздо лучше.

Абу Юнус

Абу Юнус

Снайпер добровольческого батальона им. Шейха Мансура

Абу Юнус заметил, что за настоящим мужественным мужчиной стоит сильная и мудрая женщина.

Если жена или мать говорит: "Не уходи, умру без тебя", конечно, он останется. За велиеим мужчиной стоит мудрая женщина. Воспитывайте дома настоящих львов, а не шакалов. Мужчины в Чечне, как говорили братья, брали оружие уже с 15 лет и защищали страну в Первую и Вторую чеченскую войну. Они выиграли первую войну и могли бы выиграть вторую, но один изменник вышел и продался...

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