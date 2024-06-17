Доброволец из Туркменистана Абу Юнус назвал главную силу и слабость украинцев

Снайпер чеченского батальона им. Шейха Мансура Абу Юнус, воюющий в составе ВСУ, в интервью Online.UA рассказал о силе украинского духа и негативном отношении к уклоняющимся от мобилизации.
Главные тезисы
- Украинцев объединяет чрезвычайная сила духа, мотивация и воля бороться за свободу и независимость.
- Доброволец Абу Юнус подчеркнул свое отрицательное отношение к уклонистам.
- Он возмущен людьми, избегающими военной службы и убегающими за границу, считая, что настоящим патриотом является тот, кто готов отдать все за свою страну.
- Абу Юнус уверен, что за каждым великим мужчиной стоит мудрая женщина, и призывает воспитывать дома львов, а не шакалов.
- Доброволец воюет не ради гражданства Украины, его мотивация — бороться за идеалы, преданность и патриотизм.
Украинцы имеют мощную мотивацию и силу духа
Абу Юнус поделился своими впечатлениями относительно Украины и украинцев.
Хотя, по словам добровольца, украинского гражданства у него нет.
Хотел бы получить? Ну, я, честно, не воюю ради гражданства. Нет. У меня такого понятия вообще нет. Но у меня есть намерение. Например, если я сел в поезд из Киева во Львов, купил билет и хочу доехать до Львова, вдруг я передумал, не проехав и половины пути, значит, мое намерение было неправильным. Мы, добровольцы, имеем другое намерение (чем получить гражданство Украины — ред.).
Больше всего, что меня возмущает в Украине, это уклонисты — Абу Юнус
Доброволец из Туркменистана рассказал, что больше всего его возмущают люди, бегущие от мобилизации в Украине.
Те, кто не хочет сражаться, вот это мне не нравится. Это меня очень возмущает. Многие ищут оправдания, обвиняют власть. А некоторые убегают за границу. А еще некоторых с толку сбивают. Мне это очень не нравится. И эти люди называют себя украинцами. У тебя есть украинский паспорт и убегаешь, или ищешь какие-то оправдания, чтобы не воевать, обвиняя всех. Но если это так, то я больше украинец и патриот, чем ты.
Абу Юнус заметил, что за настоящим мужественным мужчиной стоит сильная и мудрая женщина.
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