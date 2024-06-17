К нам очень тяжело попасть. Доброволец Абу Юнус о рекрутинге в батальон им. Шейха Мансура

Доброволец чеченского батальона им. Шейха Мансура Абу Юнус, воюющий на стороне ВСУ, в интервью Online.UA рассказал об идеологии военного подразделения и своем первом боевом опыте в полномасштабной войне против России.

Не все добровольцы проходят отбор в наш батальон

Если приходят добровольцы, например, многие хотят, но мы не всех берем. Все должны быть проверены. Мы отбираем только конкретных людей, знакомых военных из нашего батальона, которым можем доверять. Попасть к нам очень сложно. Поделиться

Прежде всего, нужно верить во Всевышнего. Это то, что нас объединяет. Мы живем верой и соблюдаем ее. Когда мы идем на бой, мы говорим: «Братья, если мы кого-то чем-то обидели, простите ради Всевышнего, ради Аллаха. Не держите зла!”. Абу Юнус Снайпер добровольческого батальона им. Шейха Мансура

Абу Юнус поделился подробностями того, как приходят в батальон им. Шейха Мансура новые добровольцы.

Да, у нас нет никакого принуждения. Это по собственному желанию. У меня есть определенная задача, я могу его взять, а могу от него отказаться. Мы все прекрасно понимаем, есть случаи, когда наоборот обижаются, что их не взяли на задачу.

По словам добровольца, "никто никому не говорит — ты трус или нет, мы все прекрасно понимаем, что все хотят в бой".

На первую задачу меня не взяли, например. Сказали, что у меня еще нет достаточного опыта. На втором задании я настаивал, и меня взяли. Тогда мне уже дали пулемет. Была задача в Броварах, там село, которое мы освобождали. Там засели эти орки, оккупанты. И тогда мне поручили прикрывать побратимам. Поделиться

Абу Юнус вспоминает, что боевое испытание прошло без потерь.

Три танка подбили (российские — ред.). Их отогнали. Великая Дымерка, вот это село было. Освободили. Вот так прошла моя первая задача.

Туркмены не знают своей истории, потому что ее уничтожил СССР

Доброволец Абу Юнус подчеркнул ужасную роль российской пропаганды и ее влияние на Туркменистан.

Ну конечно, российское телевидение прежде всего (влияет — ред.). И потом в Россию дорога открыта. Ты хочешь попасть в Украину? Очень сложно, а в Россию легко.