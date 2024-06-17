К нам очень тяжело попасть. Доброволец Абу Юнус о рекрутинге в батальон им. Шейха Мансура

Доброволец чеченского батальона им. Шейха Мансура Абу Юнус, воюющий на стороне ВСУ, в интервью Online.UA рассказал об идеологии военного подразделения и своем первом боевом опыте в полномасштабной войне против России.
Главные тезисы
- Процесс рекрутинга в батальоне им. Шейха Мансура требователен и включает проверку доверия со стороны военного формирования.
- Доброволец дает интервью об идеологии батальона, боевом опыте и важности веры в моментах боя.
- Абу Юнус высказывает критику в адрес российской пропаганды, подчеркивая необходимость знания истории и культуры собственного народа.
- Туркмены, не зная своей истории, становятся подвержены влиянию российской пропаганды, что сказывается на их отношении к собственной национальной идентичности.
Не все добровольцы проходят отбор в наш батальон
Абу Юнус поделился подробностями того, как приходят в батальон им. Шейха Мансура новые добровольцы.
Да, у нас нет никакого принуждения. Это по собственному желанию. У меня есть определенная задача, я могу его взять, а могу от него отказаться. Мы все прекрасно понимаем, есть случаи, когда наоборот обижаются, что их не взяли на задачу.
По словам добровольца, "никто никому не говорит — ты трус или нет, мы все прекрасно понимаем, что все хотят в бой".
Абу Юнус вспоминает, что боевое испытание прошло без потерь.
Три танка подбили (российские — ред.). Их отогнали. Великая Дымерка, вот это село было. Освободили. Вот так прошла моя первая задача.
Туркмены не знают своей истории, потому что ее уничтожил СССР
Доброволец Абу Юнус подчеркнул ужасную роль российской пропаганды и ее влияние на Туркменистан.
Ну конечно, российское телевидение прежде всего (влияет — ред.). И потом в Россию дорога открыта. Ты хочешь попасть в Украину? Очень сложно, а в Россию легко.
Они (туркмены — ред.), не зная свою историю, поддерживают и хотят присоединиться к Путину. Мол, Союз, мы были дружны. Но тот (Путин — ред.) не понимает, что мы — туркмены. У нас есть своя история, культура, вера в нас. Если бы каждый изучал свою историю, никто бы не любил (Россию — ред).
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