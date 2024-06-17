До нас дуже важко потрапити. Доброволець Абу Юнус про рекрутинг до батальйону ім. Шейха Мансура

Доброволець чеченського батальйону ім. Шейха Мансура Абу Юнус, який воює на стороні ЗСУ, в інтерв'ю Online.UA розповів про ідеологію військового підрозділу та свій перший бойовий досвід у повномасштабній війні проти Росії.

Не всі добровольці проходять відбір до нашого батальйону

Якщо приходять добровольці, наприклад, багато хто хоче, але ми не всіх беремо. Усі повинні бути перевірені. Ми відбираємо лише конкретних людей, які є знайомими військових з нашого батальйону, і можемо їм довіряти. Потрапити до нас дуже складно. Поширити

Перш за все, треба вірити у Всевишнього. Це є те, що нас об'єднує. Ми живемо вірою і дотримуємося її. Коли ми йдемо на бій, ми кажемо: “Браття, якщо ми когось чимось образили, вибачте заради Всевишнього, заради Аллаха. Не тримайте зла!”. Абу Юнус Снайпер добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура

Абу Юнус поділився подробицями того, як приходять до батальйону ім. Шейха Мансура нові добровольці.

Так, у нас немає жодного примусу. Це за власним бажанням. У мене є певне завдання, я його можу взяти, а можу від нього відмовитись. Ми все чудово розуміємо, є випадки, коли, навпаки, ображаються, що їх не взяли на завдання.

За словами добровольця, “ніхто ні до кого не каже — ти боягуз чи ні, ми всіх чудово розуміємо, що всі хочуть у бій”

На перше завдання мене не взяли, наприклад. Сказали, що я ще не маю достатньо досвіду. На другому завданні я наполягав, і мене взяли. Тоді мені вже дали кулемет. Було завдання в Броварах, там село, яке ми визволяли. Там засіли ці орки, окупанти. І тоді мені доручили прикривати побратимів. Поширити

Абу Юнус згадує, що бойове випробування пройшло без жодних втрат.

Три танки підбили (російські — ред.). Їх відігнали. Велика Димерка, ось це село було. Звільнили. Ось так пройшло моє перше завдання.

Туркмени не знають своєї історії, бо її знищив СРСР

Доброволець Абу Юнус підкреслив жахливу роль російської пропаганди та її вплив на Туркменістан.

Ну, звісно, російське телебачення насамперед (впливає — ред.). І потім до Росії дорога відкрита. Ти хочеш потрапити в Україну? Дуже складно, а до Росії легко.