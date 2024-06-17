До нас дуже важко потрапити. Доброволець Абу Юнус про рекрутинг до батальйону ім. Шейха Мансура
Категорія
Україна
Дата публікації

До нас дуже важко потрапити. Доброволець Абу Юнус про рекрутинг до батальйону ім. Шейха Мансура

Абу Юнус
Джерело:  online.ua

Доброволець чеченського батальйону ім. Шейха Мансура Абу Юнус, який воює на стороні ЗСУ, в інтерв'ю Online.UA розповів про ідеологію військового підрозділу та свій перший бойовий досвід у повномасштабній війні проти Росії.

Головні тези:

  • Процес рекрутингу до батальйону ім. Шейха Мансура є вимогливим: всі добровольці повинні пройти перевірку та мати довіру з боку військового формування.
  • Учасник російсько-української війни Абу Юнус ділиться своїм бойовим досвідом та підкреслює важливість віри в моментах бою.
  • Доброволець розповідає про вплив російської пропаганди на національну ідентичність туркменів та наголошує на важливості знання власної історії та культури.
  • У контексті бойових дій важливо не втрачати віру.
  • Доброволець Абу Юнус підкреслює важливість самостійного рішення долучатися до бойових дій та проводить паралелі між сучасними подіями та історичним минулим.

Не всі добровольці проходять відбір до нашого батальйону

Якщо приходять добровольці, наприклад, багато хто хоче, але ми не всіх беремо. Усі повинні бути перевірені. Ми відбираємо лише конкретних людей, які є знайомими військових з нашого батальйону, і можемо їм довіряти. Потрапити до нас дуже складно.

Перш за все, треба вірити у Всевишнього. Це є те, що нас об'єднує. Ми живемо вірою і дотримуємося її. Коли ми йдемо на бій, ми кажемо: “Браття, якщо ми когось чимось образили, вибачте заради Всевишнього, заради Аллаха. Не тримайте зла!”.

Абу Юнус

Абу Юнус

Снайпер добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура

Абу Юнус поділився подробицями того, як приходять до батальйону ім. Шейха Мансура нові добровольці.

Так, у нас немає жодного примусу. Це за власним бажанням. У мене є певне завдання, я його можу взяти, а можу від нього відмовитись. Ми все чудово розуміємо, є випадки, коли, навпаки, ображаються, що їх не взяли на завдання.

За словами добровольця, “ніхто ні до кого не каже — ти боягуз чи ні, ми всіх чудово розуміємо, що всі хочуть у бій”

На перше завдання мене не взяли, наприклад. Сказали, що я ще не маю достатньо досвіду. На другому завданні я наполягав, і мене взяли. Тоді мені вже дали кулемет. Було завдання в Броварах, там село, яке ми визволяли. Там засіли ці орки, окупанти. І тоді мені доручили прикривати побратимів.

Абу Юнус згадує, що бойове випробування пройшло без жодних втрат.

Три танки підбили (російські — ред.). Їх відігнали. Велика Димерка, ось це село було. Звільнили. Ось так пройшло моє перше завдання.

Туркмени не знають своєї історії, бо її знищив СРСР

Доброволець Абу Юнус підкреслив жахливу роль російської пропаганди та її вплив на Туркменістан.

Ну, звісно, російське телебачення насамперед (впливає — ред.). І потім до Росії дорога відкрита. Ти хочеш потрапити в Україну? Дуже складно, а до Росії легко.

Вони (туркмени — ред.), не знаючи своєї історії, підтримують і хочуть приєднатися до Путіна. Мовляв, Союз, ми дружні були. Але той (Путін — ред.) не розуміє, що ми — туркмени. Ми маємо свою історію, культуру, віру в нас. Якби кожен вивчав свою історію, ніхто б не любив би (Росію — ред).

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