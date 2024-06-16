Радянський Союз знищив усю історію Туркменії — снайпер ЗСУ Абу Юнус

Снайпер, доброволець батальйону ім. Шейха Мансура Абу Юнус, який воює на стороні ЗСУ, в інтерв'ю Online.UA розповів про вплив російської пропаганди та ставлення своїх земляків-туркменів до війни РФ проти України.

У Туркменії знають про російсько-українську війну тільки зі слів пропаганди РФ

Вони про те, що зараз відбувається (війна Росії проти України — ред.), тільки від російських пропагандистів знають. Мені кажуть, ти даремно туди пішов. Ти даремно захищаєш Україну. Росія все одно переможе. Поширити

Вона там велика держава (Росія — ред.). Це комуністи “заливали”, і так у них пішло. Ну, вони підтримують більшість, більшість. Так, путінський режим. Знаєте, чому? Абу Юнус Снайпер добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура

Абу Юнус наголосив на тому, що питання у щирості віри: багато хто називає себе мусульманином, але не є таким насправді.

Ось я говорю, віра. Перше — це віра у людини. Вони хоч і називають себе багато хто, я не кажу всі, багато мусульманами називають, але не розуміють, що тут теж мусульмани, Тут також люди живуть. Ніхто не повинен, наприклад, ображати чи принижувати людину іншої віри. Чому вони на це очі заплющують? Тому що також немає віри. Головне, щоб їх не чіпали. Просто на словах мусульмани та й все.

Туркмени не знають своєї історії, бо її знищив СРСР

Доброволець Абу Юнус підкреслив жахливу роль російської пропаганди та її вплив на Туркменістан.

Ну, звісно, російське телебачення насамперед (впливає — ред.). І потім до Росії дорога відкрита. Ти хочеш потрапити в Україну? Дуже складно, а до Росії легко.

На думку Абу Юнуса, у Туркменії існує колосальна підтримка Путіна.

80-90 відсотків (підтримують — ред.). Чому? Тому що вони не знають своєї історії. Тому що Радянський Союз знищив усю історію Туркменії, і люди забули, як їх захоплювали, вбивали, різали, геноцид робили, наших туркменів знищували.

Вони, не знаючи своєї історії, підтримують і хочуть приєднатися до Путіна. Мовляв, Союз, ми дружні були. Але той не розуміє, що ми — туркмени. Ми маємо свою історію, культуру, віру в нас. Якби кожен вивчав свою історію, ніхто б не любив би (Росію — ред). Абу Юнус Снайпер добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура

Абу Юнус впевнений у тому, що Росія влаштовувала геноцид багатьом народам.

Будь-якому народу (Росія — ред.) геноцид влаштовувала. Ну, будь-якому. Візьми казахський народ, туркменський, таджицький народ. Ічкерію, ось. Будь-який народ. Скрізь Росія з війною. Поширити

На запитання, чому доброволець з Туркменістану підтримав Україну, Абу Юнус відповів: