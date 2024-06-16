Радянський Союз знищив усю історію Туркменії — снайпер ЗСУ Абу Юнус

Снайпер, доброволець батальйону ім. Шейха Мансура Абу Юнус, який воює на стороні ЗСУ, в інтерв'ю Online.UA розповів про вплив російської пропаганди та ставлення своїх земляків-туркменів до війни РФ проти України.
Головні тези:
- Російська пропаганда впливає на туркменів, які забули про свою історію через дії Радянського Союзу.
- У Туркменії — широка підтримка Путіна через відсутність знань по історії та культурі свого народу.
- Абу Юнус підкреслив панівну роль російської пропаганди у Туркменістані та геноцид, який протягом століть влаштовувала у країні Росія.
- Снайпер добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура наголосив на важливості вивчення власної історії для збереження культурної спадщини.
- Абу Юнус висловив підтримку Україні, вказавши на відсутність історичних фактів, коли Україна агресивно діяла проти інших народів.
У Туркменії знають про російсько-українську війну тільки зі слів пропаганди РФ
Абу Юнус наголосив на тому, що питання у щирості віри: багато хто називає себе мусульманином, але не є таким насправді.
Ось я говорю, віра. Перше — це віра у людини. Вони хоч і називають себе багато хто, я не кажу всі, багато мусульманами називають, але не розуміють, що тут теж мусульмани, Тут також люди живуть. Ніхто не повинен, наприклад, ображати чи принижувати людину іншої віри. Чому вони на це очі заплющують? Тому що також немає віри. Головне, щоб їх не чіпали. Просто на словах мусульмани та й все.
Туркмени не знають своєї історії, бо її знищив СРСР
Доброволець Абу Юнус підкреслив жахливу роль російської пропаганди та її вплив на Туркменістан.
Ну, звісно, російське телебачення насамперед (впливає — ред.). І потім до Росії дорога відкрита. Ти хочеш потрапити в Україну? Дуже складно, а до Росії легко.
На думку Абу Юнуса, у Туркменії існує колосальна підтримка Путіна.
80-90 відсотків (підтримують — ред.). Чому? Тому що вони не знають своєї історії. Тому що Радянський Союз знищив усю історію Туркменії, і люди забули, як їх захоплювали, вбивали, різали, геноцид робили, наших туркменів знищували.
Абу Юнус впевнений у тому, що Росія влаштовувала геноцид багатьом народам.
На запитання, чому доброволець з Туркменістану підтримав Україну, Абу Юнус відповів:
Покажіть мені одну історію, що Україна на якусь країну напала, чи окупувала чиїсь території, чи геноцид влаштовувала. Покажіть мені!
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