Советский Союз уничтожил всю историю Туркмении — снайпер ВСУ Абу Юнус

Снайпер, доброволец батальона им. Шейха Мансура Абу Юнус, воюющий на стороне ВСУ, в интервью Online.UA рассказал о влиянии российской пропаганды и отношении своих земляков-туркменов к войне РФ против Украины.

В Туркмении знают о российско-украинской войне только по словам пропаганды РФ

Они о том, что происходит сейчас (война России против Украины — ред.), только от российских пропагандистов знают. Мне говорят, ты зря пошел туда. Ты тщетно защищаешь Украину. Россия все равно победит. Поделиться

Она там великая держава (Россия — ред.). Это коммунисты “заливали”, и так у них пошло. Ну, они поддерживают большинство, большинство. Да, путинский режим. Знаете почему? Абу Юнус Снайпер добровольческого батальона им. Шейха Мансура

Абу Юнус подчеркнул то, что вопрос в искренности веры: многие называют себя мусульманином, но не являются на самом деле.

Вот я говорю, вера. Первое — это вера в человека. Они хоть и называют себя многие, я не говорю все, многие мусульманами называют, но не понимают, что здесь тоже мусульмане, Здесь тоже люди живут. Никто не должен, например, оскорблять или унижать человека другой веры. Почему они на это глаза закрывают? Потому что тоже нет веры. Главное, чтобы их не трогали. Просто на словах мусульмане и все.

Туркмены не знают своей истории, потому что ее уничтожил СССР

Доброволец Абу Юнус подчеркнул ужасную роль российской пропаганды и ее влияние на Туркменистан.

Ну конечно, российское телевидение прежде всего (влияет — реж.). И потом в Россию дорога открыта. Ты хочешь попасть в Украину? Очень сложно, а в Россию легко.

По мнению Абу Юнуса, в Туркмении существует колоссальная поддержка Путина.

80-90 процентов (поддерживают — ред.). Почему? Потому что они не знают своей истории. Потому что Советский Союз уничтожил всю историю Туркмении, и люди забыли, как их захватывали, убивали, резали, делали геноцид, наших туркменов уничтожали.

Они, не зная свою историю, поддерживают и хотят присоединиться к Путину. Мол, Союз, мы были дружны. Но тот не понимает, что мы туркмены. У нас есть своя история, культура, вера в нас. Если бы каждый изучал свою историю, никто бы не любил (Россию — ред). Абу Юнус Снайпер добровольческого батальона им. Шейха Мансура

Абу Юнус уверен в том, что Россия устраивала геноцид для многих народов.

Любому народу (Россия — ред.) геноцид устраивала. Ну, любому. Возьми казахский народ, туркменский, таджикский народ. Ичкерия, вот. Любой народ. Везде Россия с войной. Поделиться

На вопрос, почему доброволец из Туркменистана поддержал Украину, Абу Юнус ответил: